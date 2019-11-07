دبي تستعدّ لموسم استثنائي للسياحة البحرية

المصدر: دبي - البيان

تعزّز دبي مع بدء موسم السياحة البحرية الجديد جهودها الهادفة إلى استقطاب المزيد من الزوّار الراغبين في استكشاف المدينة خلال فصل الشتاء، وكذلك ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للسفن السياحية في المنطقة. ويتوقع أن تستقبل الإمارة خلال موسم 2019/‏ 2020 أكثر من مليون زائر و200 سفينة سياحية.

وبدأ الموسم الجديد في 19 أكتوبر مع وصول سفينة «ماين شيف 5» التابعة لـ«توي كروزيس» وعلى متنها أكثر من 6 آلاف زائر تليها خمس سفن سياحية تابعة لمشغلين عالميين ترسو لأول مرة في دبي مثل «كوستا دياديما» التابعة لـ«كوستا كروزيس»، و«إم إس سي بليسيما» التابعة لـ«إم إس سي كروزيس»، و«جول أوف ذا سيز» التابعة لـ«رويال كاريبيان» و«لا بيل دي زوسيان» التابعة لـ«كروازيوروب» و«ماين شيف 6» التابعة لـ«توي كروزيس». وسترسو هذه السفن السياحية في ميناء راشد في دبي. وسيستقبل الميناء خلال 11 مناسبة خلال الموسم خمس سفن سياحية في يوم واحد، وسترسو فيه مرتين ست سفن في يوم واحد.

وخلال موسم 2018/‏ 2019، سجّلت دبي ارتفاعاً في عدد الزوار القادمين عبر البحر على متن السفن السياحية بنسبة تزيد على 51% ليبلغ عددهم 850 ألف زائر وزيادة موسمية بنسبة 38% في عدد السفن السياحية، والتي بلغ عددها 152 سفينة وذلك بالمقارنة بالموسم 2017/‏ 2018.

وقال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو» والمدير التنفيذي لميناء راشد: تبرز أهمية ميناء راشد كوجهة أولى للرحلات البحرية في المنطقة ليس فقط بناءً على عدد الزوّار، وإنما أيضاً في الأعداد المتزايدة للسفن السياحية الضخمة التي اتخذته ميناءً رئيسياً لها.

وقال حمد بن مجرن، نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: تستمر دبي في تعزيز مكانتها كمحطة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة لتكون اليوم من الوجهات المفضلة للزوّار القادمين عبر البحر.