سعيد المنهالي: 38 عاماً في رحلة «مربان»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال سعيد المنهالي إنه من الرعيل الأول الذين عملوا في حقول أنتجت خام مربان، في بدايات إنشاء شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ولمدة 38 عاماً حتى تقاعده في 2016.

وأضاف أن عمله في «أدنوك» أكسبه خبرة واسعة مع تدرجه في العديد من الوظائف، مشيراً إلى أن «أدنوك» منذ بدأ أعمالها وفّرت آلاف فرص العمل، ودعمت نمو الاقتصاد القائم على المعرفة، ولعبت دوراً رئيساً في إبراز مكانة أبوظبي.

وأضاف أن الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرص على تعليم وتطوير وتأهيل أبناء الوطن، وتحرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب وتسليحهم بالعلم والمعرفةوالخبرات، ليكونوا قادرين على متابعة جهود التنمية الشاملة.