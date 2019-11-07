«في إف إس غلوبال» الموزع الرسمي لتذاكر إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «في إف إس غلوبال» اختيارها كموزع رسمي لبيع تذاكر معرض اكسبو 2020. وتهدف الشراكة بين إكسبو و«في إف إس غلوبال» إلى تسهيل رحلة الأشخاص الذين يخططون للسفر إلى الإمارات بهدف المشاركة في معرض إكسبو 2020، حيث توفر مراكز «في إف إس غلوبال» في دول التعاون والهند والصين وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا الخدمات الخاصة بتخطيط الرحلات وحجز التذاكر الخاصة بمعرض إكسبو 2020.

ويمكن للمشاركين من المؤسسات شراء تذاكرهم ابتداء من اليوم، بما في ذلك شركات إدارة الوجهات ووكلاء السفر والمؤسسات التعليمية، بينما يمكن للمسافرين لزيارة المعرض بصورة شخصية حجز تذاكرهم من 2020 على الموقع الإلكتروني vfsglob-al.com.

وقع الاتفاقية مؤخراً سانجيف خوسلا الرئيس التنفيذي في اكسبو دبي 2020 وزوبين كاركاريا، والرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال». وأعلنت «في إف إس غلوبال» توفير مجموعة من الباقات مع مسارات مقترحة تشمل تذاكر فردية أو تذاكر لزيارة سريعة خلال ثلاثة أيام لزيارة المعرض العالمي.

وسيحصل العملاء الذين يختارون الحصول على تأشيراتهم عبر خدمات بريميوم لاونج، أو المشاركون في برنامج الامتياز العالمي من «في إف إس غلوبال»، الاستمتاع بخصومات خاصة على الباقات التي سيشترونها.

وقال زوبين كاركاريا، الرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال»: سعداء بشراكتنا طويلة الأمد مع الإمارات والتي نمت على نحو مستمر خلال السنوات الماضية.

تقدم شركتنا خدمات الحصول على تأشيرة والخدمات الخاصة بالمواطنين لحكومة الإمارات في العديد من البلدان حول العالم، ويسعدنا الاعتماد على محفظتنا التشغيلية الواسعة لتقديم المزيد من الخدمات في مناطق أخرى من العالم. نحن فخورون باختيارنا رسمياً لبيع تذاكر معرض إكسبو، ونتطلع إلى توسيع مجموعتنا الخاصة الجديدة من الباقات للعملاء.

وقال سانجيف خوسلا: يعزز التعاون مع «في إف إس غلوبال» قدرتنا على تحقيق أهدافنا الطموحة واستقطاب 25 مليون زائر لأكبر معرض في العالم. سيكون معرض إكسبو 2020 حدثاً استثنائياً لم يسبق له مثيل مع العديد من الفعاليات الترفيهية والملهمة.

وسيكون المعرض عبارة عن احتفاء بالذكاء والإنجاز البشري، وستساهم «في إف إس غلوبال» في توفير هذه الفرصة لجميع الناس حول العالم.