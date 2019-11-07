40 متحدثاً في 26 جلسة بالمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال

المصدر: دبي - البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن قائمة المتحدثين المشاركين في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي سيقام 18-19 نوفمبر الجاري بدبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وضمت القائمة حتى الآن أكثر من 40 متحدثاً مرموقاً وعلى رأسهم جورج ويا رئيس ليبيريا، وداني فوري رئيس سيشل، وإيمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين من الإمارات والقارة الأفريقية.

وسيناقش المشاركون في المنتدى ضمن 26 جلسة نقاشية الفرص الاستثمارية الواعدة في أفريقيا وإمكانية بناء علاقات كفيلة بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الدول الأفريقية ودبي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى أفريقيا، حيث تُستهل فعاليات المنتدى التي تنعقد في مدينة جميرا بكلمة ترحيبية لماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال حمد بو عميم، مدير عام غرفة دبي: المنتدى فرصة حقيقية لتوطيد أواصر التعاون المشتركة، ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، وبوابة بين أفريقيا ودول العالم لاستشراف آفاق استثمارية جديدة.

وفي إطار توجّهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال عبر توسيع قاعدة الشركات المتوسّطة والصغيرة في الدولة، يأتي سعينا الحثيث في غرفة دبي إلى تعزيز دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دفع عجلة نمو قطاع الأعمال في أفريقيا ودبي، حيث أطلقت الغرفة برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية والذي يعد مبادرة بالغة الأهمية في تحفيز نمو قطاع الأعمال لدى الطرفين.

وتناقش الجلسة الافتتاحية مستقبل الشركات الأفريقية الناشئة، وتسلط الضوء على أهمية التعاون في تعزيز قدرتها على تنمية أعمالها، وتتضمن فعاليات اليوم الأول حواراً مع جورج ويا رئيس ليبيريا يستعرض خلاله إمكانات وقدرات الدولة، والتحديات التي تعوق نموها الاقتصادي.

وتُناقش جلسة سلسلة دعم ريادة الأعمال، أهمية الدعم المادي والتوجيهي للشركات الناشئة من قبل أصحاب الخبرات لتحقيق مستهدفات النمو. ويتحدث خلال الجلسة تويين ساني الرئيس التنفيذي لمجموعة ايميرجنغ أريكا كابيتال غروب في نيجيريا، والدكتور ديفاين نادلوكولا مؤسس ومدير شركة سيكيوريكو في زيمبابوي، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

كلمة الإمارات

ويتابع المنتدى فعالياته بكلمة حكومة الإمارات التي تلقيها معالي ريم الهاشمي، تنقل خلالها تطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير العلاقات مع القارة الأفريقية في مختلف المجالات مع بدء العد التنازلي لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وفي جلسة رئيسة، يستعرض حمد بو عميم برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية، المبادرة النوعية التي أطلقتها غرفة دبي هذا العام لتعزيز التعاون المشترك في مجال المشاريع الناشئة بين دبي والقارة الأفريقية.

وتدور عقب ذلك جلسة نقاشية يشارك فيها رواد الأعمال ومرشدو برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية لمشاركة حصيلة تجربتهم مع البرنامج كلّ من منظوره، والدروس التي تعلمها الطرفان حول الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقتين.

ويجتمع عقب ذلك ديفيد فرانسيس وزير دولة في سيراليون، واينوسنت موهيزي المدير التنفيذي لهيئة راوندا لمجتمع المعلومات، ومارك أوكوي مفوض التخطيط الاقتصادي من مقاطعة أنامبرا في نيجيريا، لطرح الرؤى المختلفة حول نماذج العمل الحكومي في ظل التغيرات التي بدأت تطرأ على أسلوب عمل الحكومات.

سلسلة توريد غذائي

وتتطرق الجلسة التي تليها إلى إعادة بناء سلسلة التوريد الغذائية في أفريقيا في ظل التحديات التي تواجه القارة، ومتطلبات تحولها من مستورد للغذاء بالكامل إلى منتج عالمي وسط التوقعات بتضاعف عدد سكان أفريقيا بحلول 2050. كما ستبحث جلسة بعنوان إعادة النظر في قطاع الأعمال في أثيوبيا حلولاً تجعل من الدولة وجهة جذابة للاستثمار.

وتناقش الجلسة التالية إعادة النظر في قطاع الأعمال في أفريقيا، ثم جلسة نقاشية ملهمة يستعرض فيها 3 من رواد الأعمال قصصهم في تأسيس شركاتهم الناشئة ورحلة تطورها. وهناك جلسة حول الإمكانات والمنهجيات الجديدة اللازمة لمواكبة التحول الرقمي.

رئيس زيمبابوي

ويستعرض في جلسة خاصة إيمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي التحديات التي تواجه الدولة والإمكانيات والفرص المتاحة فيها. وتلي ذلك جلسة يتحاور فيها فادي غندور، مؤسس إحدى شركات الخدمات اللوجستية في دبي مع بيتر نجونجو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تيوجا فودز في كينيا وباسل النحلاوي المدير العام لشركة كريم في الخليج العربي وباكستان، حول تحديات تأسيس شركة تحقق النجاح والنمو على نطاق واسع.

وفي جلسة تناقش أهمية الابتكار في معالجة التحديات المناخية، يتحدث داني فوري رئيس سيشل وجون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية عن ضرورة استنباط حلول لمشكلات المناخ ولا سيما أن القارة الأفريقية من أقل المساهمين في ظاهرة الاحتباس الحراري، وستكون عرضة لأكبر التأثيرات المناخية على مدى العقود القادمة.

اليوم الثاني

تناقش فعاليات اليوم الثاني إعادة النظر في قطاع الأعمال في زيمبابوي والفرص الاستثمارية فيها، وذلك خلال جلسة تفاعلية تستكشف تطلعات الدولة للعودة إلى خارطة الاستثمار العالمية بعد سنوات من العزلة.

وتستعرض الجلسة التي تليها التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والتي تعيق نمو الأعمال في أفريقيا، ويتحدث خلالها إريك هريسمان الرئيس التنفيذي لشركة BRCK في كينيا، ويوسف أحمد آل علي المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة الطاقة النظيفة في مصدر، وسامي خريبي مؤسس ومدير لشركة إنكيوبيت للاستثمار في الإمارات.