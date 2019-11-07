بحث تعزيز التعاون المالي بين الإمارات وإندونيسيا

المصدر: دبي - البيان

اجتمع معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، صباح أمس مع الدكتورة سري مولياني اندراواتي، وزيرة المالية بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق لها في مقر وزارة المالية بدبي. جاء الاجتماع في إطار سعي الوزارة إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات السياسة المالية والاقتصاد الكلي.

وأكد عبيد الطاير أهمية الاجتماع في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وخصوصاً في ظل عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال معاليه: «تندرج هذه الاجتماعات ضمن مساعي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك، والسياسة المالية، والاقتصاد الكلي، وفرص الاستثمار بين البلدين».