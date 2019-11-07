بنك الفجيرة الوطني ينقل مركز عملياته بالشارقة ويفتح فرعاً جديداً

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن بنك الفجيرة الوطني نقل مركز عملياته في الشارقة وفتح فرع جديد في مبنى «فيا» في منطقة «المجاز 2». وسيتم التركيز في فرع الشارقة بصورة أساسية على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والعملاء المفضلين وتلبية احتياجات هذه القاعدة المتنوعة من العملاء. وسيتاح لبنك الفجيرة الوطني في موقعه الجديد سهولة وصول العملاء في الشارقة وخدمتهم بشكل أفضل.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي للبنك: أعداد عملائنا المقيمين في الشارقة في تزايد ويتيح نقل مركزنا إضافة مرافق متطورة وتوفير مستوى عالٍ من الخدمة لعملائنا من الأفراد والشركات. وتناهز مساحة الفرع الجديد 930 متراً مربعاً، وسيوفر خدمات إلكترونية متطورة، من بينها جهاز لإيداع المبالغ النقدية الكبيرة، والتي تعمل على مدار الساعة.