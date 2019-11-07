«إمباور» تعلن بدء إنشاء المقر الرئيس الجديد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بدء الأعمال الإنشائية لمشروع مقر المبنى الرئيسي الجديد، بمنطقة الجداف في دبي، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 280 مليون درهم، حيث من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2021.

والمقر الجديد يتضمن مبنيين أحدهما مكاتب والآخر سكني، يحتويان على ثلاثة طوابق تحت الأرض لمواقف السيارات، إضافة إلى أنه يوجد بالطوابق الأرضية بكل مبنى محلات تجارية.

ويتكون كل مبنى من 10 طوابق، حيث يشتمل المبنى التجاري على مكاتب الموظفين، ومحلات تجارية، فيما يتكون المبنى السكني من مرافق اجتماعية، ومطاعم، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة للسكان والموظفين. وتبلغ المساحة الإنشائية الخاصة بالمقر الرئيسي الجديد 730 ألف قدم مربعة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي: «من خلال المقر الجديد للمؤسسة، التي تسير فيها الأعمال الإنشائية وفق المخطط، نعزز استثماراتنا، ونقدم للمتعاملين تجربة مميزة وفريدة في تخليص المعاملات المختلفة بحلول مبتكرة».

وأضاف أنه تمت مراعاة مقياس تصميم وإنشاء وتشغيل مبانٍ مراعية للبيئة وعالية الأداء، في تصميم المبنيين بما يدعم الحفاظ على البيئة ويكافح التغيير المناخي، ويحقق معايير الاستدامة الوطنية والعالمية. ويعد المقر فصلاً جديداً في رحلتنا نحو التوسع، ويتماشى مع استراتيجية النمو المستمرة لـ«إمباور».