إطلاق منصة رقمية للرقابة بقطاع التأمين

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أول منصة رقمية رقابية بقطاع التأمين، بهدف تطوير وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف على قطاع التأمين في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية

وتضم المنصة قاعدة بيانات متكاملة لعمليات التأمين والتقارير المالية ونظام إدارة المعلومات، وتستخدم أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأنظمة ذكاء الأعمال، لتبسيط إعداد التقارير المالية وغير المالية شركات التأمين والمهن المرتبطة به ومنها شركات الوساطة وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي والاستشارات التأمينية وخبراء الكشف وتقدير الأضرار والشركات الاكتوارية المُرخصة بالدولة.

وقال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن المنصة تعد الأولى عربياً. وتساهم في توفير البيانات الملائمة لمتخذي القرار في الوقت المناسب بما فيها مؤشرات الأداء الرئيسية والتقييمات الحيوية لجميع المخاطر الأساسية الكامنة في أنشطة شركات التأمين لضمان استمرارهم في العمل بطريقة آمنة وسليمة، والتدخل بفعالية في الوقت المناسب في القضايا الخاصة في الوضع المالي للقطاع، مما يساعد على دعم اتخاذ القرارات. وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى الانتقال بالمنصة الرقمية إلى الجيل القادم من الإشراف والرقابة عبر التوظيف الأمثل التقنيات الحديثة والابتكار في خدمات التأمين.