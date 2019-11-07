دبي ثالث أفضل وجهات 2020 الشتوية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

اختارت صحيفة إندبندنت، دبي، ضمن أفضل الوجهات الشتوية لعام 2020، هرباً من شتاء أوروبا القارس، محتلة المرتبة الثالثة عالمياً.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن هناك دائماً شيئاً جديداً يحدث في دبي المليئة بالمفاجآت، والاستمتاع بدرجات حرارة أكثر قابلية للتحمل طوال فصل الشتاء.

فهذا الشتاء، يستعد لاستقبال المعرض العالمي إكسبو 2020، الذي ينطلق في شهر أكتوبر العام المقبل، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة الأكثر حداثة (الافتتاحات الجديدة لهذا العام، بما في ذلك ماندرين أورينتال جميرا بيتش والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي)، والنوادي الشاطئية، فإن دبي تتجه نحو عروض أكثر معاصرة في التصميم في مستهل العام المقبل.

وقالت إن الساعة دقت، معلنة رسمياً حلول فصل الشتاء، بما يحمله من أيام قصيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لذا، وجب اختيار هذه الوجهات التي ضمت كوستاريكا وسنغافورة والعقبة، من بين 10 وجهات أخرى.