1.7 مليون برميل إنتاج خام «مربان» يومياً

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، أمس، المضي في تنفيذ نقلة نوعية تهدف إلى تطوير وتحديث أعمالها والتحول إلى شركة متكاملة للطاقة تركز على خدمة الوطن بكفاءة عالية من خلال الذهنية التجارية، وتلبية احتياجات عملائها في كافة أنحاء العالم، وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي.

وأضاف مسؤولون في الشركة»، خلال إحاطة إعلامية، أمس، بأبوظبـي، أن خام «مربان» شكّل منذ حفر البئر الأولى في عام 1953، قصة نجاح لهذا البلد ولعمليات «أدنوك» البرية، موضحين أنه منذ ذلك التاريخ تم حفر نحو 4000 بئر برية، منها 2900 بئر تنتج حالياً النفط من 40 مكمناً نفطياً موزعة على 13 حقلاً، الأمر الذي يتيح لنا إنتاج 1.7 مليون برميل يومياً من خام مربان، أي ما يعادل تقريباً نصف إنتاج أدنوك.