3 % نمو الناتج المحلي غير النفطي للإمارات في 2020

المصدر: دبي- سيد صالح

توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال العام المقبل، إلى نحو 3 %، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2016.

وأصدر الصندوق أمس، الجزء الرابع من مهمته إلى الإمارات، ورصد فيه انتعاشاً ملموساً للنشاط الاقتصادي في الدولة، متوقعاً أن يكتسب الانتعاش مزيداً من الزخم خلال العام المقبل، مدعوماً بتنظيم «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن المحفزات المالية الجاري تطبيقها بالفعل على أرض الواقع.

وكان الصندوق أجرى زيارة إلى الإمارات، خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2019، بقيادة . كوشي ماثاي، وأجرت مباحثات بشأن الجزء الرابع، والذي أصدره ماثاي أمس.

وجاء فيه: «بعد فترة من التحديات، اقتصاد الإمارات ينتعش. من الممكن أن يبلغ النمو غير النفطي 1 % في 2019، ثم يقفز إلى حوالي 3% في 2020، وهو أعلى مستوياته منذ 2016، على خلفية «إكسبو 2020 دبي» والمحفزات المالية.

وأما عن النمو في الناتج المحلي الإجمالي ككل في 2020، فيسجل 2,5 %». وأشاد فريق المهمة في تقرير الأمس، بالخطوات الهامة التي اتخذتها حكومة الإمارات في دعم القطاع الخاص غير النفطي.