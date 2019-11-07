50 قيادياً بمنتدى مديري الموارد البشرية في القطاع المصرفي

المصدر: دبي - البيان

نظّم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بمقره بمدينة دبي الأكاديمية منتدى الموارد البشرية السنوي للعام 2019، الذي جمع تحت مظلته قادة الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي.

ويأتي ذلك في إطار التزام المعهد المستمر بالتواصل مع مديري أقسام الموارد البشرية في بنوك المنطقة والتعرف إلى آرائهم ووجهات نظرهم حول تطوير محتوى وجودة برامج التدريب والبرامج الأكاديمية لدى المعهد. وحضر المنتدى أكثر من 50 قيادياً بالقطاع المصرفي داخل الدولة، كما حضر المنتدى لجنة التوطين ولجنة تمكين المرأة في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

تطور

وقال هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: يشهد الإحلال التكنولوجي تطوراً متسارعاً، ومن الأهمية بمكان مواكبة التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي، وهناك الكثير مما ينبغي على الابتكارات الرقمية الحديثة أن تقدمه كخدمة.

وتركز استراتيجيتنا وخطتنا لعام 2020 على التأسيس المستقبلي للقوى العاملة التي تتفهم المتطلبات الحالية للقطاع، وطورت نفسها لأداء واجباتها وتحقيق أهدافها بصورة أفضل. ويعدّ هذا المنتدى السنوي الذي ينظمه المعهد منصّة مثالية لاجتماع قيادات الموارد البشرية، ومناقشة أفضل السبل لتطوير الممارسات في هذا القطاع.

قال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: المعهد يحرص على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة التي تحث على الابتكار ويسارع دائماً إلى تطبيق وتجربة الأفكار الجديدة التي من شأنها أن تفتح الآفاق لوضع الحلول للتحديات المستقبلية في مختلف القطاعات.

مشيراً إلى أن خطة المعهد للعام 2020 تعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار لدى العاملين بالقطاع المصرفي وتتيح لهم الفرصة للإبداع، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التحدّيات التي تواجه كوادرنا الوطنية في مسيرتها المهنية وتقديم مقترحات المتخصّصين في مجال تمكينها بما يسهم في دعمها وتعزيز دورها التنموي.