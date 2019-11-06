طيران الإمارات تطلق عروضاً سعرية خاصة للمسافرين إلى اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى طوكيو وأوساكا في اليابان هذا الشتاء.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 17 نوفمبر على أن يتم السفر حتى 31 أغسطس 2020.



وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية إلى ناريتا وهانيدا (طوكيو) من 4285 درهماً إماراتياً، وإلى أوساكا من 4754 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 14445 درهماً إلى طوكيو، ومن 14965 درهماً إلى أوساكا.



وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلات يومية إلى ثلاث محطات في اليابان التي بدأت خدمتها عبر أوساكا في عام 2002.



ويستمتع عملاء طيران الإمارات بتجربة سفر متميزة أياً تكن درجة سفرهم بفضل نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر نحو 4500 قناة مرئية ومسموعة وخدمة الإنترنت اللاسلكي، بالإضافة إلى أشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين بما في ذلك الكايسيكي في الدرجة الأولى وصندوق "بنتو" في درجة رجال الأعمال، التي يقدمها أفراد أطقم الخدمة متعددو الجنسيات.