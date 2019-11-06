حمدان بن محمد: دبي تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن مسيرة العمل تمضي بخطى ثابتة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تنفيذ استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي تم الإعلان عنها قبل سنوات، مع وضع تحقيق نتائجها في مقدمة الأهداف الاستراتيجية لمستقبل التنمية الاقتصادية في دبي.

جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن تنظيم الدورة الخامسة لـ«القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، يومي 9 و10 نوفمبر 2020، ليحتضن أعمالها «معرض إكسبو 2020 دبي». وقال سموه: «إكسبو 2020 دبي حدث كبير سوف تجتمع فيه العقول وتلتقي الأفكار من كل أنحاء العالم لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، والاقتصاد الإسلامي سيكون له دور محوري في إحداث هذا التحول الإيجابي عالمياً».

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