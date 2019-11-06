دبي تعزز صدارتها إقليمياً في استقطاب الشركات العالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

عززت دبي خلال عام 2019 مكانتها الريادية باعتبارها الوجهة الأولى لافتتاح المكاتب والمقرات الإقليمية للشركات الدولية الراغبة في خدمة عملائها في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.

وأكد تقرير لمجلة «إف دي آي ماركتس» التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز اللندنية أن دبي واصلت خلال العام الحالي تصدر المنطقة في هذا المجال، وبفارق كبير عن بقية مدن الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الإمارة تستأثر وحدها بقرابة نصف المكاتب والمقرات الجديدة التي تفتتحها الشركات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وقالت المجلة إنه من بين 341 عملية افتتاح لمكاتب ومقرات لشركات دولية في الشرق الأوسط عام 2018، استأثرت دبي بـ 167 منها أو ما يعادل 49% من الإجمالي، بينما بلغ إجمالي الافتتاحات في الرياض ومسقط والمنامة والدوحة وعمان وبيروت وطهران ومدينة الكويت وبغداد مجتمعة 27.8%.

وأكد التقرير أن قيمة الاستثمار الرأسمالي المرتبط بافتتاح هذه العمليات الجديدة للشركات الدولية في دبي بلغ في عام 2018 نحو 1.17 مليار دولار، وتلتها أبوظبي (203.5 ملايين دولار)، وقدر التقرير قيمة الاستثمار الرأسمالي المرتبط بافتتاح هذه العمليات الجديدة للشركات الدولية في دبي خلال الفترة بين 2010-2017 نحو 9.70 مليارات دولار.

وأوضح أن دبي دأبت على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جذبت أكثر من 120 مكتباً في كل عام خلال هذه الفترة، بينما لم يتجاوز العدد في أي مدينة أخرى 50 مكتباً.