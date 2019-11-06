شراكة «الاتحاد» و«العربية» تستهدف ملء الفراغ في المسار الهندي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت زهرة الزمر، المسؤولة التنفيذية في «كوزمو»، ذراع العطلات لدى «العربية للطيران»، أن الشراكة المزمعة بين «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» من أجل إنشاء ناقلة متخصصة في الرحلات الجوية الاقتصادية تستهدف في الأساس ملء الفجوة في الرحلات الجوية بين أبوظبي والهند، والتي نجمت عن انهيار الناقلة الهندية «جت إيروايز».

ونشرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء تصريحات أدلت بها الزمر أمس على هامش مشاركتها في فعاليات «سوق السياحة العالمية» المنعقدة في لندن.

وأكدت الزمر أن «العربية للطيران»، يمكنها تشغيل نحو 70% من أصل 100 طائرة جديدة للرحلات ذات المسافات القصيرة تعتزم طلبها من أجل الشراكة المنتظرة.