«الاقتصاد» تروج الإمارات سياحياً في كوبنهاغن وهلسنكي وستوكهولم

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع السياحة والسفر في الدولة المعرض الترويجي المتنقل للسياحة في ثلاثة بلدان إسكندنافية، شملت كلاً من الدنمارك وفنلندا والسويد، حيث شارك في المعرض وفد يضم ممثلين عن دوائر وهيئات السياحة المحلية من مختلف إمارات الدولة، ودائرة الصحة بأبوظبي، وطيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي.

وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن القطاع السياحي في الدولة يشهد نمواً مستمراً، ويستقطب أعداداً متزايدة من السياح من أسواق جديدة، مشيراً إلى أن هذا المعرض يسهم في التعريف ببيئة السياحة في دولة الإمارات ويعزز الارتقاء بمكانتها لتكون أحد أفضل المقاصد السياحة المستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021، وذلك عبر استقطاب أعداد متزايدة من السياح ورفع القدرات التنافسية للإمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الربط الجوي الجيد بين الإمارات وهذه المنطقة الحيوية يسهم بتكثيف أنشطة التبادل السياحي بين الجانبين، حيث تسيّر الناقلات الوطنية 21 رحلة طيران أسبوعية مباشرة إلى كل من كوبنهاغن وهلسنكي وستوكهولم، مشيراً إلى أن ذلك انعكس على زيادة عدد زوار الدولة من هذه البلدان الصديقة، حيث بلغ إجمالي الزوار الإسكندنافيين للدولة في عام 2018 أكثر من 274 ألف زائر يمثلون نحو 1% من إجمالي الزوار الدوليين في الدولة.

من جانبه، دعا عبد الله الحمادي، مدير البرنامج الوطني للسياحة في وزارة الاقتصاد، خلال كلمته في المعرض، السياح في الدنمارك وفنلندا والسويد إلى استكشاف معالم البيئة السياحية للإمارات، والتعرف على الخدمات والتسهيلات السياحية التي تقدمها الدولة لزائريها منذ وصولهم إلى منافذها.