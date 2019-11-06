منتجات «دابر إنترناشيونال» في أسواق 70 دولة عالمية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت شركة "دابر انترناشيونال" الإماراتية في رأس الخيمة، عن ارتفاع حجم الإنتاج السنوي إلى 65 ألف طن يتم توزيعها على أسواق 70 دولة حول العالم، ضمن 1200 منتج للعناية بالشعر والجسم يحمل علامة "صنع في الإمارات"، وعزمها زيادة عدد الروبوت الصناعي إلى 6 مقارنة بثلاثة حالياً ضمن مشروع الاعتماد على التكنولوجيا لتسريع عملية الإنتاج والطلب.

وأوضح سبها راو رئيس العمليات في وحدة الأعمال العالمية بشركة دابر انترناشيوال، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس بمقر الشركة في منطقة الحمراء الحرة برأس الخيمة، أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع للتوسع في خطوط الإنتاج خلال الفترة المقبلة، نتيجة لارتفاع الطلب على المنتج الإماراتي الذي يتم تسويقه في أسواق 70 دولة حول العالم، لافتاً إلى أن المصنع الذي تم تشييده في إمارة رأس الخيمة عام 2007 تبلغ استثماراته الحالية 30 مليون دولار، وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إجمالية 65 ألف طن سنوياً.

وأشار إلى أن حصة منتجات دابر في السوق المحلي ارتفعت إلى 43%، وتصل إلى حوالي 70% في السوق السعودي، حيث تصنع الشركة 1200 منتج مقارنة بخمس منتجات في عام 2008، ضمن معايير الجودة والابتكار الخاصة بالصناعة الإماراتية والصديقة البيئة، حيث شيد المصنع على مساحة إجمالية 84 ألف متر وجرى البناء على 33%، وتم تخصيص المساحة الإضافية للتوسعات المستقبلية بزيادة خطوط إنتاج.

وأضاف: ساهم استخدام 3 روبوتات في عمليات التحميل والنقل ضمن خطوط الإنتاج إلى زيادة حجم الإنتاج، ويقوم كل روبوت بمهام 200 عامل شهرياً، من خلال 16 عملية في الدقيقة الواحدة، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم زيادة عدد الروبوتات إلى 6 لتسريع عملية الإنتاج وسد الطلب على منتجات الشركة من الأسواق المحلية والخارجية، ضمن مشروع الأتمتة لتقديم أفضل المنتجات المكونة من مواد طبيعية وعشبية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشار إلى أن حجم مبيعات الشركة سجلت نمواً بنسبة 10% خلال العام الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً إلى أن حجم مبيعات دابر الإماراتية في السوق الإماراتي تبلغ 1.2 مليار درهم سنوياً، وتسعى الشركة إلى المحافظة على هذا الزخم في ظل التوقع باستمرار النمو خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، تماشياً مع ارتفاع حجم الإنتاج إلى 30 طناً يومياً من عبوات معجون الاسنان، و50 مليون عبوة لمنتجات شامبو الشعر، و10 ملايين عبوة زيت شعر سنوياً.

وأكد راو، أن دابر انترناشيوال الإماراتية تؤكد التزامها بقضية الطاقة النظيفة في جميع منشأة الشركة، إلى جانب وحدات التصنيع من خلال توفير الطاقة في عمليات الإضاءة القائمة على مستشعر الحركة، والمياه في مختلف خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 55 كيلو واط، مع خطط لزيادة قدرات الطاقة الشمسية حتى 900 كيلو وات في السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على المنتج الإماراتي شجعنا على مواصلة عمليات التوسع في مناطق التخزين الملحقة بالشركة لتصل إلى 220 ألف قدم مربع، مع اعتماد نظام المناولة الاوتوماتيكية الذكية في عمليات النقل والتخزين، حيث تستوعب مناطق التخزين 26 ألف كرتونة، لضمان توفر المنتج في حال وجود أعطال بعمليات التصنيع.