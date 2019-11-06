1.6 مليار مساهمة «جيتكس للتقنية 2019» في اقتصاد دبي

المصدر: دبي - البيان

استمر «أسبوع جيتكس للتقنية»، والذي استضافته دبي في شهر أكتوبر الماضي، في لعب دوره محفّزاً قوياً يُسهم على الدوام في تعزيز المكانة المتنامية لدبي والمنطقة على المستوى العالمي، باعتبارها سوقاً رائداً في تبني التقنيات والابتكارات الحديثة.

وتشير النتائج المعلنة في تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لأسبوع جيتكس للتقنية 2019، الصادر عن مركز دبي التجاري العالمي اليوم، إلى مساهمة المعرض المتنامية في اقتصاد دبي، إذ حقق 1.6 مليار درهم عائدات مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي هذا العام، وبلغت القيمة المحتجزة في الاقتصاد المحلي 919 مليون درهم بنسبة 57% من العائدات.

أثر مضاعف

ويُقدّم التقرير رؤية متعمّقة حول الأثر المضاعف الذي يُحدثه العدد الكبير للعارضين والمشاركين الدوليين في «جيتكس» الذي يتجاوز تأثيره قطاعي التقنية والفعاليات، وهو ما يدعم بصورة مستمرّة أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة، والتي تم تحديدها كأولية استراتيجية في مئوية الإمارات 2071.

ويُمثّل معرض جيتكس منذ انطلاقه في عام 1981 المحرّك الرئيسي للانتشار التقني العالمي الواسع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا، واليوم وهو في القمة بعد رحلة طويلة امتدت لـ 4 عقود، فإن أسبوع جيتكس للتقنية يُعد معرضًا استثنائيًا يشبه إلى حدٍ كبير الصناعة التي يمثّلها.

وقد تضاعف عدد حضور المعرض بنحو 60 مرة، كما شهد زيادةً كبيرةً في حجمه منذ انطلاقته بحوالي 100 ضعف، وطوّر رؤيته ليتحوّل من مجرد منصة لعرض أحدث الابتكارات التقنية، إلى أن أصبح يضع أسس الاقتصاد المعرفي لمستقبل التقنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من خلال معرض جيتكس لنجوم المستقبل، الذي اجتذب في عامه الرابع عددًا من الشركات الناشئة والرائدة في مجال الابتكارات الحديثة والمبتكرين من الجيل القادم من جميع أنحاء العالم.

قيمة مستدامة

ويُقدّم التقرير رؤية متعمّقة وتحليلات مدعومة بالبيانات تتعلق بتأثير المعرض التجاري على اقتصاد دبي، وتشمل المعايير الرئيسية التي اشتمل عليها التقرير: إجمالي إنفاق المشاركين في أسبوع جيتكس للتقنية، والإنفاق المباشر في القطاعات الفرعية مثل الفنادق والمطاعم والتجزئة والترفيه والسفر والمواصلات وخدمات الأعمال، والإنفاق غير المباشر المتعلّق بالزيادة في الإنتاج اللازم لتلبية الطلب المتنامي، والقيمة المستحدثة الناتجة عن ارتفاع معدل التوظيف والأجور.

ووصلت قيمة الناتج الاقتصادي المباشر الذي حققه المشاركون البالغ عددهم 171 ألفاً و282 مشاركاً نحو 1.136 مليار درهم داخل قطاع الفعاليات والقطاعات ذات الصلة، ويُمثل هذا الرقم إجمالي إنفاقهم على السلع والخدمات المتعلّقة بمشاركتهم في الحدث، وغيرها من النفقات.

كما قام جيتكس بتوليد ما يقدّر بنحو 468 مليون درهم كناتج غير مباشر ومستحدث أدى إلى تحقيق ناتج اقتصادي إجمالي بقيمة 1.6 مليار درهم. وحقق الحدث قيمة محتجزة كبيرة داخل الاقتصاد بلغت 57% من عوائده الاقتصادية بواقع 919 مليون درهم، منها 669 مليوناً قيمة مضافة مباشرة، و126 مليوناً قيمة غير مباشرة، و124 مليوناً قيمة مستحدثة، ما يؤكد قدرة القطاعات الاقتصادية العاملة في السوق المحلي على استيعاب القيمة المتنامية للقطاع.

تطور كبير

وقال هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: تشهد الإمارات تطوراً كبيراً يؤهلها لأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار، وتعدّ الإمارات من الدول الرائدة في استخدام التقنيات التحويلية كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لذلك فإن استثماراتنا الاستراتيجية وجهودنا الحثيثة تهدف إلى تعزيز دور مركز دبي التجاري العالمي كوجهة رائدة في قطاع الفعاليات من خلال موقعه المثالي للربط بين الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة عالية النمو في مختلف القارات.

وأضاف المري: إن تقرير الأثر الاقتصادي لأسبوع جيتكس للتقنية 2019 يُسلط الضوء على نهج مركز دبي التجاري العالمي، وقدرته الكبيرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي أوسع نطاقًا، كما يحفّز على خلق الاستثمارات الجديدة وتوسيع الأعمال التجارية، ودعم مكانة دبي وريادتها كمركز للأعمال التجارية العالمية.

قطاع الفعاليات

ويسهم الإنفاق في «جيتكس» في مضاعفة القيمة المحققة في قطاع الفعاليات بمقدار 4.5 مرات من حيث القيمة في الاقتصاد الأوسع، وبلغ إجمالي الإنفاق المباشر للمشاركين المتعلّق بمعرض «جيتكس» 354 مليون درهم، بما في ذلك إيجار مساحات العرض وبناء المنصات والنفقات الأخرى ذات الصلة، وهذا بالإضافة إلى إنفاقهم على الخدمات المرتبطة بالأعمال بواقع 37 مليون درهم، ليصل إجمالي الإنفاق المباشر إلى 391 مليون درهم يمثّل 34% من الناتج الاقتصادي المباشر الذي يحققه الحدث.

وبلغ إجمالي إنفاق المشاركين عام 2019 على الإقامة والمطاعم ومتاجر التجزئة 651 مليون درهم، بما يوازي 58% من الناتج الاقتصادي المباشر لمعرض «جيتكس»، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على الطيران وتأشيرات الدخول 94 مليون درهم بنحو 8% من الناتج الاقتصادي المباشر للمعرض.

وأظهر تقرير الأثر الاقتصادي أن إجمالي الناتج الاقتصادي بلغ 1.6 مليار درهم، مدفوعاً بإنفاق مباشر بلغ 354 مليون درهم، ما يعني أن كل درهم تم إنفاقه في «جيتكس»، نتج عنه 4.5 أضعاف قيمته كمبيعات في اقتصاد دبي الأوسع.

وقال المري: يُعدّ أسبوع جيتكس للتقنية منصّة مهمة لرفع الوعي بالطرق التي يمكن للشركات من خلالها نشر أحدث التقنيات، وإبراز جهودها في مجال التحوّل الرقمي، كما يُعدّ المعرض ضروريًا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني في مجالات التقنية والابتكار، ويؤكد دورنا الريادي كمنصة عالمية في تنظيم واستضافة فعاليات الأعمال على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وكذلك في دعم مدينة دبي ودولة الإمارات في تحقيق أجندة التنويع والنمو المستدام الطموحة.

المشاركة الدولية

وأكد أسبوع جيتكس للتقنية ومركز دبي التجاري العالمي مرة أخرى أنهما ليسا فقط منصّات عالمية تكاملية للتبادل المعرفي في صناعة التقنية، بل إنهما يمثّلان قوتين دافعتين أساسيتين لإنفاق المشاركين الدوليين. وقد سجّل جيتكس 2019 مشاركة إجمالية بلغت 171 ألفاً و282 مشاركاً، منهم 33% من خارج الدولة بواقع 57,367 مشاركاً، بينما استضاف الحدث أكثر من 4500 شركة عارضة.

والمشاركون جاؤوا من 152 دولة من جميع أنحاء العالم، وشكّل المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 40% من المشاركين من خارج الدولة، بينما بلغ عدد المشاركين 16% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و12% من شبه القارة الهندية، و10% من أوروبا، و8% من آسيا والمحيط الهادئ. ويسلّط هذا التنوّع الضوء على مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والابتكار يحتل موقعًا متميزًا عند ملتقى الطرق بين الشرق والغرب.

إنفاق الحضور

وفي حين كشف التقرير عن أن إنفاق المشاركين من خارج الدولة بلغ 6 أضعاف المشاركين من داخل الدولة، فقد أشار كذلك إلى أن متوسط أيام الإقامة للمشاركين الدوليين بلغ 5.7 أيام، بينما بلغ متوسط الإنفاق اليومي للشخص الواحد 1741 درهماً (9925 درهماً طوال فترة الإقامة)، وكان متوسط عدد الأيام الذي قضاها المشاركون من داخل الدولة 3.6 أيام، بمتوسط إنفاق يومي بنحو 483 درهماً (1739 درهماً طوال فترة إقامة الحدث).

واستطرد المري قائلاً: تؤكّد بيانات تقرير الأثر الاقتصادي لأسبوع جيتكس للتقنية أن عدد المشاركين من خارج الدولة في الحدث يُعدّ عنصرًا مهمًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وثقافة الابتكار، وأن التأثير يتجاوز اقتصاد الإمارات ويمتد إلى المقيمين والشركات العاملة في دبي. وأضاف أنه مع تزايد التركيز على دبي بسبب بيئة الأعمال والتجارة الراقية التي توفرها، فسوف نواصل تحسين ما نقدّمه من فعاليات لجذب أرقى فئات المشاركين في قطاعات الأعمال المتعددة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل.

نمو اقتصادي

وأظهرت التقديرات أن أسبوع جيتكس للتقنية دعم 6239 وظيفة، وولّد دخلاً قابلاً للتصرّف للأسر المقيمة في دبي بقيمة 298 مليون درهم، وأسهم قطاع الفعاليات والقطاعات ذات الصلة في هذه القيمة بخلق 4442 وظيفة بنحو 71% من الوظائف، بينما نتجت 1797 وظيفة بنسبة 29% من الوظائف بفضل التوظيف غير المباشر عبر الاقتصاد المحلي الأوسع.

غد واعد

تمهّد دولة الإمارات الطريق نحو غدٍ واعد يرتكز على الابتكار والمعرفة والبيانات المفتوحة وتنوّعها، كما هو محدد في الأجندة المئوية للإمارات 2071. وبينما تندفع دبي نحو تحقيق هذا الهدف فإن مركز دبي التجاري العالمي يلعب دوراً مهماً في تخطيط المرحلة التالية من النمو خلال العقود المقبلة.

وقام مركز دبي التجاري العالمي بتوسعة مجال فعالياته ليصبح الأول في المنطقة في تغطية موضوعات مثل الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والبلوك تشين، والاقتصاد المبتكر، والاستدامة البيئية، وتخدم تلك الفعاليات كمنصات مهمة تساعد في تشكيل السياسة المستقبلية، وتشجيع التبادل المعرفي، والترويج للشراكات العالمية، بينما تمثل دبي نموذجاً عالمياً للاقتصاد المتنوع والمستدام والمرن.