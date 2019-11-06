«آي إف إس» تفتتح مكتباً في دبي لتوسيع عملياتها بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «آي إف إس»، الشركة العالمية للتطبيقات المؤسسية، خططها لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط عبر افتتاح مكتبها الجديد في دبي وتوسعة شبكتها من شركاء القنوات لترسيخ أعمالها في المنطقة. وتماشياً مع خططها التوسعية، تستضيف «آي إف إس» مؤتمرها الأول للشركاء في دبي يوم 25 نوفمبر، والذي يهدف إلى تعريف شركاء القنوات بالفرص المتاحة من خلال العمل مع «آي إف إس» والمزايا التي يحصلون عليها في جوانب محددة من تخطيط الموارد المؤسسية، ومنها إدارة الخدمات وإدارة الأصول المؤسسية وسلسلة التوريد.

وقال محمود خان، المدير التنفيذي ونائب الرئيس للشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى «آي إف إس»: عملت «آي إف إس» على تنمية حجم أعمالها بما يفوق ضعف متوسط النمو في القطاع، فيما حققت إيرادات الترخيص نمواً سنوياً تجاوز 20 % على مدى الأرباع الستة الماضية. ونعمل حالياً على التوسع في الشرق الأوسط نظراً للدور المهامم الذي تلعبه المنطقة في تحقيق أهدافنا الكلية، حيث نتطلع إلى تعزيز استقطاب الشركاء لمساعدة أعمالنا في الوصول إلى مجالات جديدة للنمو. وأضاف: تبحث «آي إف إس» عن شركاء إعادة البيع للقيمة المضافة وتكامل النظم.