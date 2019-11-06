«مالية عجمان» تطلق المرحلة الثانية لنظام التخطيط والتحليل المالي الذكي

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة المالية في عجمان المرحلة الثانية من «نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي» الذي سيعمل على تعزيز عمليات التخطيط والتحليل وإعداد وتنفيذ الخطة المالية والموازنة الحكومية لإمارة عجمان.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية أن النظام يعد مثالاً واضحاً للجهود المتضافرة التي تبذلها قيادة الإمارة والخطى الواثقة التي تقطعها نحو التحول إلى مدينة ذكية متكاملة.

مبيناً أن الدائرة تعمل وفقاً لتوجيهات رؤية عجمان 2021، من خلال توفير كل الإمكانيات لتحقيق أعلى معدلات النجاح وذلك بتبني آليات عمل متكاملة تقوم على أتمتة المعاملات وتطبيق الأنظمة الذكية في مختلف مراحل عمل الإدارات والأقسام وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لمواكبة متطلبات العمل الوطني.

وأضاف أن دائرة المالية تحرص سنوياً على استحداث وتنفيذ حزمة من المشاريع البناءة التي تعزز التحول الرقمي وتسهم في إسعاد المتعاملين وذلك من خلال كادر وظيفي يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء.

وأوضح مروان أحمد آل علي المدير العام لدائرة المالية في عجمان أنه مواكبةً للثورة الرقمية بالذكاء الاصطناعي يأتي نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي معتمداً على أسس الذكاء الاصطناعي بالتقارير ولوحات المعلومات الرقمية لعرض المعلومات والبيانات حسب تصنيفات مختلفة استراتيجية واقتصادية وإدارية والتي بدورها تدعم القيادة والإدارة على اتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي التي تم إطلاقها تتضمن ضبط تنفيذ الموازنة ومراقبتها وتسجيل كافة التعديلات عليها بالإضافة إلى التحليل ومراقبة الأداء المالي الحكومي، حيث يتسم بالتعرف إلى المدخلات ويحللها جيّداً لتقديم المخرجات التي تلبي احتياجات الحكومة بكفاءة عالية، ويقدر على معالجة الكم الهائل من البيانات والمعلومات المدخلة عليه إضافة إلى السهولة في الاستخدام من خلال شاشاته البسيطة والمألوفة، والمتابعة والموثوقية من خلال شجرة سير الأعمال والاعتمادات التي تمر بها البيانات قبل رفعها للاعتماد، والعمل على تحليل المخاطر.