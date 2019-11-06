عدد قياسي للشركات بـ«دبي للسلع» في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، أن 202 شركة جديدة تم تسجيلها لدى المركز في شهر أكتوبر الماضي، وهو أعلى رقم في شهر واحد منذ ما يقرب من عامين. وتشير الزيادة الحادة على ثقة المستثمرين في دبي، وكل من جاذبية نموذج المنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة وتنوع النظام الإيكولوجي للأعمال في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تعمل أرقام النمو لدينا على إظهار قوة سمعة مركز دبي للسلع المتعددة كمركز تجاري عالمي، واستقطابه للشركات من جميع الأحجام ومن جميع أنحاء العالم.

والأهم من ذلك أنها تسلط الضوء على الثقة المستمرة للسوق الدولية في أداء اقتصاد دبي. لدينا تطلعات كبيرة للشهرين المتبقيين من العام، وسوف نستمر في تعزيز المشهد الاقتصادي المستدام والمتنوع في دبي لجذب أفضل وأبرز الشركات إلى هذه الإمارة المبتكرة ومنطقتنا الحرة الحائزة الجوائز.

وانضمت كل من فوربس ماركت بليس وهانوا هارلو إلى مركز دبي للسلع المتعددة في شهر أكتوبر، بالإضافة إلى مجموعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات من مجموعة متنوعة من القطاعات، من بينها: الطاقة والخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمواد الغذائية والزراعية والشحن والخدمات اللوجستية.

والغالبية العظمى من الشركات التي انضمت إلى مركز دبي للسلع المتعددة في الشهر الماضي تأتي من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وستعمل على زيادة المساهمة التي تقدمها أكثر من 16,000 شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة في إجمالي الناتج المحلي في دبي، والتي تبلغ حالياً 10%.

مرابحة سلع

من ناحية أخرى، أطلق مصرف الشارقة الإسلامي مؤخراً خدمة «مرابحة السلع»، أحد حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة. ويتيح المنتج الجديد لعملاء المصرف من الشركات والأفراد الاستفادة من منصة «ترايد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة لإجراء معاملات المرابحة بالسلع.

وتم إطلاق المنتج الجديد عقب توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين، خلال حفل أقيم في مبنى المقر الرئيسي لمصرف الشارقة الإسلامي، بحضور محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، بحضور أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي بمصرف الشارقة الإسلامي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.