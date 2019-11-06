جمعية أسواق عجمان نحو التسويق الإلكتروني لجذب المستهلكين

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف سامي محمد شعبان، المدير العام لجمعية أسواق عجمان التعاونية، عن اتجاه الجمعية نحو التسويق الإلكتروني لفتح آفاق جديدة للمستهلكين والوصول إلى قطاع كبير إلى مواقعهم، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في التسويق الإلكتروني لفتح نافذة إلكترونية، خاصة لتسويق السلع التي تطرحها جمعية أسواق عجمان وشرعت الشركة في العمل منذ شهر ونصف، وتضاعف عدد المتسوقين إلكترونياً خلال الشهر منذ الانطلاقة بنسبة 50%، وتقوم الشركة بخدمة المتسوقين في كل من عجمان وأم القيوين والشارقة.

وقال مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: هنالك إقبال كبير من الجمهور على التسوق الإلكتروني، ما توجب على الجمعية تلبية احتياجات الجمهور من سلع متنوعة، مؤكداً أهمية مواكبة التطور التقني الذي تشهده الدولة في تطوير الخدمات على كل الأصعدة، الأمر الذي يستوجب على المؤسسات والشركات الكبرى مواكبة التطور والعمل من أجل راحة الجمهور وتسخير التقنية الحديثة في تقديم الخدمات.

فرصة إكسبو

وذكر أن معرض إكسبو2020 دبي تترقبه جميع الشركات والمؤسسات المحلية من أجل جني الفوائد العديدة التي سوف تسهم في تحقيق الأرباح للجميع، وأنه يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات الكبرى تعد نفسها للحدث، لافتاً إلى أن جمعية أسواق عجمان التعاونية سوف تعقد لقاءات مع الشركات الكبرى العالمية العاملة في مجال الغذاء والمشاركة في إكسبو دبي، وذلك لعقد صفقات مباشرة توفر الكثير من التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى خفض أسعار السلع الغذائية للمستهلكين ويحقق هامش ربح للجمعية، حيث يشكل إكسبو دبي فرصة حقيقية لإحداث طفرة في قطاع تجارة التجزئة وفتح آفاق جديدة للجمعيات التعاونية ونوافذ البيع الكبرى، ومن أجل مصلحة المستهلكين، وبذلك تحقق الفائدة للجميع.

خطة تطويرية

وأفاد سامي شعبان بأن جمعية أسواق عجمان وضعت خطة تطويرية بهدف الارتقاء بالعمل في فروع الجمعية وتطوير الخدمات الإلكترونية والتقنية التي تقدمها الجمعية وتطوير العاملين البالغ عددهم 450 موظفاً من خلال تنظيم الدورات التدريبية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين والعمل على استقطاب المزيد من الجمهور عن طريق تنظيم الحملات الترويجية، لافتاً إلى أنه تم تنظيم 45 حملة ترويجية خلال الـ 9 أشهر الماضية، لافتاً إلى أن ما حققته الجمعية من أرباح بلغت 9.8 ملايين درهم، مما كان حافزاً لمضاعفة الجهد.

كما تم تقديم 3 سيارات ضمن الحملات الترويجية خلال العام الحالي، حيث تم السحب على سيارة في الثالث عشر من شهر سبتمبر الماضي، ويتم سحب السيارة الثانية يوم السابع من شهر نوفمبر، والسحب الأخير سوف يكون في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، وتقديم 50 سلعة أساسية من ضمن 900 سلعة قدمت خلال الحملات الترويجية.

حملات ترويجية

أكد سامي شعبان أن جمعية أسواق عجمان التعاونية تحرص على توفير السلع الأساسية مثل السكر، والحليب، واللحوم الطازجة، والدواجن، والأرز ضمن الحملات الترويجية وبكميات كبيرة أسبوعياً، وأن تكون هذه السلع ذات جودة عالية، كما تستمر الجمعية في دعم السلع المقدمة للجمهور من أجل توفير سلع أساسية تحتاجها الأسرة، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، كما أن الجمعية لديها خطة توسعية في الأفرع خلال عام2021، وذلك لفتح نوافذ جديدة للبيع.