تعاون بين «دبي لتنمية الاستثمار» و«ستاندرد تشارترد»

المصدر: دبي- البيان

وقعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، مذكرة تفاهم مع بنك «ستاندرد تشارترد» بهدف تسهيل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. وقع الاتفاقية فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، وذلك في مقرّ المؤسسة في دبي.

وتنص الشراكة بين الطرفين على تعزيز التعاون في مجالات المشاريع العالمية والمبادرات المتعلقة بنقل المعرفة والتكنولوجيا ودعم الاستثمارات الأجنبية في دبي، وذلك تماشياً مع جهود مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال فهد القرقاوي: «تُعد مزايا دبي النسبية ومجموعة الخطط الاستراتيجية النوعية وواضحة المعالم التي تعتمدها إمارة دبي، من أبرز مزايا الاقتصاد في الإمارة. واليوم، تأتي مذكرة التفاهم مع بنك»ستاندرد تشارترد«في إطار التعاون المشترك للارتقاء في الأداء الاستثماري، من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتوفير آفاق أوسع للاستثمارات في المستقبل. ونحن على ثقة بأن بنك ستاندرد تشارترد، وبانتشاره الواسع عالمياً وخبرته الواسعة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، فإنه قادر على تقديم مساهمة إيجابية وفعّالة للمؤسسة».

وقالت رولا أبو منة: حريصون على بدء العمل مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وذلك بهدف دعم وتطوير أعمال المؤسسة. كوننا أحد البنوك العالمية العاملة في الدولة، ونحن جاهزون بشكل جيد للمساهمة في تسريع أهداف المؤسسة لدعم اقتصاد الإمارات. تمثل إمارة دبي أرضاً خصبةً لجذب الاستثمارات الخارجية، ونحن ملتزمون بتسهيل تدفق المشاريع إلى الإمارة، والتي باتت في تزايد ملحوظ.