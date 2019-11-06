80 علامة بالمعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز

المصدر: دبي- البيان

افتتح سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز، والذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقام برفقة كبار الشخصيات بجولة في المعرض، حيث اطلعوا على العلامات التجارية المشاركة والخدمات المتعددة التي تقدمها.

ويستضيف المعرض 80 علامة تجارية ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 1600 مستثمر ومشارك ويحظى المعرض بمشاركة لعدد من الدول للمرة الأولى مثل كرواتيا، ولاتفيا، واستونيا وتتنوع المشاركات ضمن قطاعات: الطعام والشراب والتجزئة والتعليم والضيافة والصحة والجمال علاوة على مشاركات جديدة ضمن قطاعات الأعمال الحيوية من وسائل الترفيه والزراعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

وقال سامي القمزي: يقدم الحدث فرصة شاملة للاطلاع على أحدث العلامات التجارية في مجال حقوق الامتياز، والتعرف على أبرز التوجهات عبر التحاور مع الخبراء الإقليميين والدوليين المتواجدين في المعرض.

هنالك طلب مستمر على العلامات التجارية والمنتجات العالمية عالية الجودة في الإمارات ودبي على وجه التحديد، ما يعني توافر العديد من الفرص المجزية لكبار المستثمرين وأصحاب حقوق الامتياز وكذلك رواد الأعمال والشركات التجارية لاستدامة أعمالهم في دبي وصولاً إلى الأسواق المجاورة.

وأكد أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات الجاذبة لأصحاب حقوق الامتياز لاستقطاب المزيد من العلامات التجارية، ويعود ذلك لما تتمتع به الدولة ودبي بشكل خاص من نمو سكاني متنوع وقوة شرائية عالية، إلى جانب تصدر الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والثانية عالمياً في استقطاب العلامات التجارية الجديدة بقطاع التجزئة، وفق تقرير«عالمية تجارة التجزئة 2018».

من جهته، قال جاسم البستكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فرنشايز سوق: رغم أن نموذج اقتصاد حقوق الامتياز في تطور مستمر إلا أنه ظهر اتجاه جديد وهو «حقوق الفرانشايز المدارة» والذي يضم عنصري الإدارة وحق الامتياز، وهو اتجاه مفيد بالفعل للمستثمرين، الذين يملكون علامة تجارية مثالية ولكنهم يواجهون صعوبات في إدارتها.

كما يشهد قطاع حقوق الامتياز نمواً مطرداً وواضحاً لاتجاه آخر في هذا القطاع وهو التحول الجديد من قطاع الطعام والشراب الغني بموارده إلى قطاع الضيافة والرعاية الصحية.

وفي حين أن دبي تقدم العديد من فرص الامتياز في قطاع الفنادق، حيث تشهد زيادة في عدد الفنادق التي تسعى إلى منح حقوق الامتياز لعلاماتها التجارية، فإننا نلاحظ أيضاً الزيادة الكبيرة في فرص الامتياز ضمن قطاع الرعاية الصحية، لا سيما المستشفيات والصيدليات».

إكسبو

وقال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة: «تعد الإمارات إحدى الوجهات الرائدة في مجال حقوق الامتياز في الشرق الأوسط، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق معرض إكسبو 2020 في دبي وخطط التنويع التي تتضمنها رؤية أبوظبي لعام 2030، إذ توفر الدولة فرصاً تجارية مربحة لأصحاب الامتياز والمستثمرين. أضف إلى ذلك تزايد الإنفاق الاستهلاكي والسياسات المرنة لتأسيس الأعمال التجارية».