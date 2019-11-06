«دبي الإسلامي» يواصل تحوله الرقمي بخدمات مصرفية في دقائق

المصدر: دبي- البيان

أطلق بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات خدمة فتح حساب مصرفي في أي وقت ومن أي مكان في غضون بضع دقائق، عبر تطبيق بنك دبي الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وذلك دون الحاجة لمراجعة الفرع أو استكمال أي معاملات ورقية مرهقة، حيث يواصل البنك، جهوده ومبادراته الرامية إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا وسيلة لتمكين متعامليه والارتقاء بتجربتهم المصرفية منذ سنوات، تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي في الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، يستطيع متعاملو بطاقات الائتمان المؤهلين مسبقاً تقديم طلبات بطاقاتهم الائتمانية والحصول عليها من خلال تطبيق بنك دبي الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وتعيين حد البطاقة وفئة البطاقة والبدء في استخدام البطاقة فوراً عبر تطبيق Apple Pay - دون الحاجة لانتظار استلام بطاقاتهم البلاستيكية، كل ذلك في غضون دقائق معدودة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي» تعليقاً على استراتيجية التحول الرقمي للبنك: «انطلاقاً من مكانتنا الرائدة كوننا أول بنك إسلامي في العالم، كان الابتكار قاعدة انطلاقنا الرئيسية لما وصلنا إليه اليوم وما حققناه من نجاحات. ودأبنا دائماً على تحدي الأساليب التقليدية والمبادرة إلى التغيير والاستثمار في التحديث بطرق شتى باستخدام التكنولوجيا الذكية من أجل تقديم خدمات مصرفية أيسر وأسرع وأكثر شفافية، بما يواكب احتياجات السوق ومتطلبات العصر. وعلى مدار العقد الماضي».