مذكرة تفاهم بين «دبي للخدمات المالية» ومؤسسة النقد السعودي

المصدر: الرياض- البيان

أكدت سلطة دبي للخدمات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي حرصهما على تعزيز العلاقات القائمة. جاء ذلك خلال لقاء جمع صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، والدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون المتبادل في الإشراف على الأعمال المصرفية والتأمين. وستعمل هذه الاتفاقية على تسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، وتعزيز عملية الإشراف على المؤسسات المالية التي يشرف عليها الأطراف في المملكة العربية السعودية ومركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب المذكرة، سيركز الطرفان على التعاون الوثيق ضمن نطاق اختصاصاتهما، وتعزيز آفاق التعاون القائمة بينهما.

وقال صائب أيغنر: «يسرنا أن نكون أول جهة تنظيمية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض، حيث تأتي هذه الاتفاقية للارتقاء بعلاقات التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لاسيما أنها ستساعد في تعزيز شفافية أعمال وأنشطة الخدمات المالية في مناطق الاختصاص التابعة للطرفين. وستسهم الزيارات المتبادلة في تقوية العلاقات القائمة بيننا، فضلاً عن صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل الفعالة من أجل تحسين الأطر التنظيمية التي تحكم أسواقنا المالية».