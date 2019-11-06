اختتام فعاليات الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، يوم أول من أمس فعاليات النسخة السابعة من الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط، الذي جمع تحت مظلته أكثر من 500 من قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء المنطقة، ليناقشوا ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة، أبرز القضايا التي تؤثر على القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي والجرائم السيبرانية والتكنولوجيا المالية.

واستهلّت فعاليات اليوم الأخير من الملتقى، والذي عقد في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، بكلمات افتتاحية لمعالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي.

وشارك مبارك المنصوري في حوار تعمق فيه بموضوع «السعي لتحقيق نظام مالي قوي ومستقر»، إذ قدم تحليلاً للإجراءات التي يمكن لصناع القرار اتخاذها، للتخفيف من المخاطر المالية، ثم عقد معاليه جلسة مفتوحة رد خلالها على أسئلة وسائل الإعلام المشاركة في المؤتمر.

وفي تعليقه على الملتقى، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «إن وجود رؤية موحدة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع المصرفي هو أمر محوري لنمو واستقرار المشهد المالي العالمي، واحتفالًا بيوم العلم قدم الغرير لمبارك المنصوري لوحة تجسد صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من تصميم الفنانة الإماراتية المبدعة ميثا العطار التي اشتهرت بمشاركتها في العديد من المعارض داخل الإمارات وخارجها.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تتويج شركة UpUp، وهو حلّ علامة تجارية بيضاء مخصص للمصارف التي ترغب بتوسيع قاعدة عملائها وكسب الأطفال كعملاء جدد، بجائزة مسابقة «الفكرة الثورية» التي ينظمها الملتقى.