أبوظبي تستضيف الاجتماع الـ 18 لوكالة «آيرينا»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انطلق أمس في أبوظبي الاجتماع الثامن عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة. ترأس الاجتماع لوكسمبورغ بحضور أكثر من 370 ممثلاً حكومياً رفيعي المستوى من 124 دولة، تمهيداً للدورة المقبلة من الجمعية العمومية للوكالة المقرر عقدها على هامش أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وقطعت الإمارات، بصفتها عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أشواطاً هامة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة المبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية المركزة، والألواح الكهروضوئية، والطاقة الكهرومائية بالضخ والتخزين، والتقنيات الكهروضوئية العائمة.

وأخذت الإمارات بزمام المبادرة لتوسيع نطاق انتشار الطاقة المتجددة في العديد من دول العالم عبر إطلاق المبادرات المبتكرة وتفعيل التعاون متعدد الأطراف بين أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لمواجهة التحديات التي تواجه الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة حول العالم، حيث استثمرت الدولة على الصعيد الدولي أكثر من 12 مليار دولار في 49 مشروعًا للطاقة المتجددة في 25 دولة بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات.

حلول

وقال الزيودي إن الاجتماع يأتي متزامناً مع نمو حركة الطلب على استخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً بشكل عام، وعلى مستوى المنطقة الخليجية بشكل خاص، وبالأخص بعد انخفاض كلفتها الإنتاجية الأمر الذي لعبت فيه الإمارات دوراً بارزاً.

وأضاف أن الإمارات أولت التوجه نحو استخدام حلول الطاقة النظيفة اهتماماً بالغاً منذ عام 2006 مع انطلاق أعمال شركة «مصدر»، وبدء تنفيذ مشاريع عملاقة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية مثل محطة شمس 1، ونور أبوظبي ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية والمشروع الضخم الجاري العمل عليه في منطقة الظفرة حالياً، كما اعتمدت مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الداعمة لتحول الطاقة وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تستهدف زيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50%. وأشار إلى أن تبني دول مجلس التعاون الخليجي لتوجهات تحول الطاقة، والذي من دورها تحقيق وفرات تراكمية تتجاوز 76 مليار دولار بحلول 2030.

جهود

من جانبها، قالت الدكتورة نوال خليفة الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى «آيرينا»، إن المشاركة في هذا الاجتماع تأتي انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة ودعم الجهود التي تبذلها «آيرينا» وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف الوكالة، كما نسعى من خلال مشاركتنا الفاعلة والإيجابية في مثل هذه المنابر إلى إعادة التأكيد على أهمية توفير فرص متكافئة لجميع المجتمعات للوصول إلى الطاقة المتجددة بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في كافة أنحاء العالم.

وأضافت أن اجتماع الوكالة يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لقطاع الطاقة المتجددة حيث استطعنا بفضل التطور التكنولوجي غير المسبوق والانخفاض المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة أن نقترب خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت أن الاجتماع يناقش برنامج العمل الجديد للوكالة للفترة 2020-2021، وحشد الجهود الدولية نحو تمكين الدول النامية من التغلب على العقبات التي تحول دون وصولها إلى الطاقة المتجددة، فضلاً عن دعم الدول المتقدمة في تسريع وتيرة تحولها إلى الطاقة النظيفة.

مساعدات

خصصت الإمارات 350 مليون دولار أمريكي كمساعدات تنموية عبر صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، و50 مليون دولار عبر صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، إلى جانب 50 مليون دولار عبر صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ. (البيان)