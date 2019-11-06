«روتانا» تستعرض خططها التوسعية في سوق السفر العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

تستعرض شركة روتانا، لإدارة الفنادق مجموعتها الواسعة من الفنادق وخططها التوسعية المستقبلية خلال مشاركتها الـ13 على التوالي في معرض سوق السفر العالمي في لندن، المقام حالياً في أرض المعارض إكسل بالعاصمة البريطانية.

ويستقطب هذا المعرض السنوي أكثر من 50 ألفاً من المتخصصين في هذا المجال من حول العالم تحت سقف واحد، متيحاً للمشاركين فرصاً أكبر للتواصل مع نظرائهم في القطاع وتبادل الآراء والأفكار فيما بينهم. وتستعرض روتانا في جناحها المزيد من التفاصيل حول فنادقها الجديدة التي أطلقتها أو سوف تطلقها خلال الفترة القادمة.

وتسلط روتانا خلال المعرض الضَوء على 12 فندقاً تعتزم الشركة افتتاحها قبل نهاية العام 2020، مما سيرفع عدد الفنادق التي تشغلها إلى 80 فندقاً، وتقع الفنادق الجديدة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والعراق.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة في روتانا: «نحن سعداء بالمشاركة في معرض سوق السفر العالمي بلندن، والذي يُعَد إحدى أهم الفعاليات العالمية في قطاع الضيافة. ونتطلع إلى المضي قدماً في خططنا التوسعية؛ معتمدين على الأسس القوية التي أنشأناها من جهة، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز تجربة الضيوف من جهةٍ أخرى». وتدير روتانا حالياً 68 فندقاً في 25 مدينة ضمن 14 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. وتوفر هذه الفنادق ما مجموعه 18,018 غرفة فندقية.