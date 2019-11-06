شراكة بين «الاتحاد للطيران» وهيئة الترويج السياحي الماليزية

المصدر: لندن - البيان

وقعت «الاتحاد للطيران» اتفاقية شراكة مع هيئة الترويج السياحي الماليزي لجذب السياح من الدول الأوروبية والشرق الأوسط لزيارة ماليزيا كوجهة سفر سياحية عبر أبوظبي.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لدعم الحملة التسويقية التي أطلقها مجلس إدارة الهيئة «زوروا ماليزيا 2020» لتعزيز السياحة واستقطاب الزوار من دول أوروبا والشرق الأوسط إلى ماليزيا.

جدير بالذكر أن الاتحاد للطيران أطلقت أول رحلاتها إلى ماليزيا عام 2007، نقلت من خلالها أكثر من 2.7 مليون مسافر إلى العاصمة الماليزية.

وقال حارب مبارك المهيري، نائب أول للرئيس لشؤون الوجهات وإدارة نشاطات الترفيه: تعتبر كوالامبور من أهم الوجهات التابعة لشبكة «الاتحاد للطيران» العالمية، حيث تعد دول جنوب شرق آسيا ودول الشرق الأوسط من الوجهات السياحية الجاذبة للمسافرين، وتوفر إمارة أبوظبي خدمات تتميز بأعلى مستويات الجودة لمسافري العبور.