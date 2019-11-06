%20-10 نمواً متوقعاً لأعمال «نيرفانا» للسياحة العام المقبل

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

توقع عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في شركة «نيرفانا» للسفر والسياحة، نمو أعمال الشركة بنسب تتراوح بين 10 - 20% خلال العام 2020، مشيراً إلى أن الشركة تواصل ضخ استثمارات كبيرة في السوق المحلية بالتزامن مع خطط لتوسيع أعمالها إلى جانب الاستعدادات لمعرض «إكسبو دبي 2020».

وأضاف العلي لـ«البيان الاقتصادي» على هامش مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن إطلاق شركة جديدة لتأجير السيارات بالتعاون مع «بريمير موتورز»، إن الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على طرح باقات متكاملة لزوار «إكسبو» من الشركات والأفراد، تشمل الإقامة في الفنادق وتذاكر الدخول إلى الدولة وأيضاً المواصلات من وإلى الحدث إلى جانب برامج ترفيهية.

وأوضح أن إطلاق شركة جديدة لتأجير السيارات يعتبر ضمن خطط الشركة لتعزيز عمليات الانتقال من وإلى «إكسبو دبي»، موضحاً أن الشركة أطلقت خلال الفترة الماضية خدمة الكارجو، إلى جانب شركة «المصطفى» للحج والعمرة، وذلك ضمن خططها التوسعية في السوق المحلية لزيادة أعمالها وأنشطتها.

وقال إن الشركة تقدم خدماتها لقطاع واسع من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الدولة، مشيراً إلى أن الشركة لديها مكاتب في الصين واسبانيا ومصر والسعودية والمملكة المتحدة. وأوضح أن الشركة تستعدّ لافتتاح مكاتب جديدة لها في عدد من الدول الخليجية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا للوصول إلى مزيد من العملاء خلال السنوات المقبلة.