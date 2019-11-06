1500 مشارك في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: الشارقة - البيان

كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، عن برنامج فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي ينظمها يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة نحو 1500 شخصية و54 متحدثاً يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة، ومسؤولين حكوميين ونخبة من خبراء الاقتصاد والمال وقادة الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

يتضمن المنتدى، الذي ينظم تحت شعار «التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، 12 جلسة منها 8 حوارية رئيسة و4 جلسات خاصة، و5 ورشات عمل على هامش المنتدى.

ويفتتح اليوم الأول فعالياته بكلمة لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وكلمة لمروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إضافة إلى كلمة خاصة لمو جودت الذي شغل منصب الرئيس السابق للأعمال في شركة غوغل إكس لحلول التكنولوجيا.

وتضم فعاليات اليوم الأول أربع جلسات حوارية رئيسة، الأولى تحمل عنوان «تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، وتطرح الجلسة عدة تساؤلات حول دور الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال، ومساهمتها في تغيير أساليب العمل وطرق تصميم المنتجات وكيف ستساعد الاقتصادات المحلية والإقليمية في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وتبحث الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان «مستقبل الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة» تأثير التغيرات في المناخ العالمي والتحديات البيئية على الاقتصادات المحلية والإقليمية، ودور السياسات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ في دفع عجلة النمو والتنمية في قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الجهود نحو تحقيق البيئة المستدامة.

وتجيب الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان «مستقبل التكنولوجيا المالية.. الاستثمار في الابتكار لتعزيز الاستدامة» على جملة من التساؤلات، أهمها: ما تأثير التكنولوجيا المالية على الاستثمار الأجنبي المباشر؟ وكيف يمكن أن تؤدي التكنولوجيا المالية في المستقبل إلى تغيير آلية الأعمال المصرفية وصولاً إلى وظائفها الأساسية المتمثلة في سداد الدفعات وتخصيص رأس المال؟.

وإلى الجلسات الحوارية، تشمل فعاليات اليوم الأول ثلاث جلسات خاصة، الأولى بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي» يقدمها المحلل التكنولوجيا الرائد عظيم أزهر، والثانية بعنوان «الابتكار في مستقبل التقنيات» يقدمها علاء الشيمي، المدير التنفيذي ونائب الرئيس في مجموعة أعمال هواوي لقطاع المشروعات والمؤسسات، فيما يتحدث الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، في جلسة بعنوان «تعزيز المشهد السينمائي للمستثمرين»، كما يشهد اليوم الأول من المنتدى حفلاً خاصاً لتوقيع كتاب مو جودت «حلول من أجل السعادة» على منصة مكتب (استثمر في الشارقة).

فعالية سنوية

يشار إلى أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي انطلقت دورته الأولى في 2015، ينظم في الشارقة سنوياً، ويعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة والعالم، كما يعرّف برؤية الشارقة للاستثمار وتوقعاتها لاقتصاد المستقبل، ويدعم مساعيها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وترويج الفرص التي توفرها عبر مختلف القطاعات الحيوية على نطاق عالمي.