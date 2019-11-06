الإمارات تشارك في «بيزنكس 2019» القاهرة غداً

المصدر: القاهرة - البيان

تشارك الإمارات في فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي ومؤتمر الاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» الذي تفتتحه غداً د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر. ويستقطب الحدث مشاركة قوية للدول الخليجية والعربية خصوصاً من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ولبنان والمغرب

وقال جورج ميتري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لـ«بيزنكس»، إن اليوم الأول سوف يشهد الافتتاح بحضور د. أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

وأضاف أن اليوم الأول سيشهد كذلك جلسة نقاشية للحديث عن فرص ريادة الأعمال بين مصر وأفريقيا، يشارك فيها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من دول مختلفة.

وأوضح محمد ناقد الرئيس التنفيذي للمعرض أنه سيتم التركيز خلال اليوم الأول أيضاً على قطاع صناعة التأمين بمشاركة خبراء ومسؤولين من كبرى شركات التأمين العربية والإقليمية،

وستكون هناك جلسة نقاشية عن دور المسؤولية المجتمعية للشركات في التنمية.