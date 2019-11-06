حضور قوي لمنطقة عجمان الحرة في المنتدى الإماراتي الهندي

المصدر: عجمان - البيان

شاركت منطقة عجمان الحرة، خلال هذا الأسبوع، في النسخة الخامسة من المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي بصفة راعٍ رئيس. وحضر الفعالية عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد، بصفته ضيف شرف، إضافة إلى مجموعة من صُناع القرار ورجال الأعمال من الجانبين، وأقيمت الفعالية أخيراً بفندق والدروف آستوريا مركز دبي المالي العالمي.

وخلال حلقة النقاش، أكدت شيخة النعيمي، المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات بمنطقة عجمان الحرة، ضرورة توفير احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنها رافعة للاقتصاد الوطني، وأشارت إلى التسهيلات الكبيرة التي توفرها المنطقة الحرة لأصحاب تلك المشاريع والمزايا التي يحصلون عليها بهدف دمجهم ضمن الاقتصاد المحلي ومن ثم الاستفادة من أفكارهم المبتكرة. كما سلطت النعيمي الضوء على رخصتين قدمتهما المنطقة الحرة أخيراً للشباب، وهما «باقة رواد الأعمال» و«باقة المهني المستقل».

وقالت فاطمة سالم، المديرة العامة لمنطقة عجمان الحرة بالتكليف: «نقّدر عالياً المستثمرين من الجنسية الهندية والإسهامات التي يقدمونها لاقتصاد إمارة عجمان المتنامي. نود التأكيد أن المنتدى كان فرصة رائعة للتفاعل والتواصل مع المستثمرين المحتملين والاستماع إلى متطلباتهم، مع الأخذ في الاعتبار مصلحتهم وكيفية تسريع نمو أعمالهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم».