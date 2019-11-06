«إيه إس جي سي للنفط والغاز» تشارك للمرة الأولى في «أديبك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إيه إس جي سي للنفط والغاز»، التابعة لمجموعة «إيه إس جي سي»، عن مشاركتها للمرة الأولى في «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك) في نسخته لهذا العام، إذ ستستعرض قدراتها المتميزة وخبراتها الواسعة في هذا القطاع الحيوي. وعلى مدى العقد المنصرم، أسهمت الشركة في ترسيخ حضور «إيه إس جي سي» في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في الإمارات، استناداً إلى المكانة التي تتمتع بها المجموعة في قطاع الإنشاءات على صعيد التميز في السوق.

وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه إس جي سي»: «يوفر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول منصة مثالية لاستعراض الخبرات والقدرات المتميزة التي تتمتع بها إيه إس جي سي للنفط والغاز في القطاع.

ونرى في هذه الفترة توقيتاً ملائماً للاستثمار في تطوير نشاطنا المتخصص في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات لطرح مجموعة متميزة من الخدمات والمنتجات في السوق بالاستفادة من الإمكانات الكاملة لشركات مجموعة إيه إس جي سي». وتستقبل الشركة زوارها خلال الحدث في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر.