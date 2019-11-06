معرض الشرق الأوسط للطاقة يشكل مجلساً استشارياً لرسم الملامح المستقبلية للقطاع

المصدر: دبي - البيان

أعلن القائمون على «معرض الشرق الأوسط للطاقة»، المنصة العالمية الشاملة للطاقة عن تشكيل مجلس استشاري رفيع المستوى من نُخبة الخبراء المتخصصين، بهدف وضع برنامج عمل القطاع خلال المرحلة الانتقالية، التي يمر بها ويأتي ذلك في ظل الاستعدادات لانعقاد النسخة 45 من المعرض بين 3 و5 مارس 2020، والتي تنظمها وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية في مركز دبي التجاري العالمي بين 3-5 مارس 2020.

وفي مسعى منه لوضع الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع، قام المجلس الاستشاري الجديد لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2020، والمكوّن من 21 خبيراً من أنحاء قطاع الطاقة بتحديد المواضيع الرئيسية التي ستُشكّل أساس برنامج المؤتمر لعام 2020، والذي ينعقد على هامش المعرض الرئيسي وعلاوة على ذلك سيضم المؤتمر أكثر من 150 متحدثاً مرموقاً لاستعراض التحليلات الدقيقة والتباحث حول الآفاق المستقبلية، بحضور نخبة من مزودي الخدمات والحكومات وجهات التوريد ومديري المشاريع والمقاولين.