«الشارقة للتحكيم التجاري » و«الإمارات للملكية الفكرية» يتفقان على تبادل الخبرات والتجارب

المصدر: الشارقة - البيان

وقع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بشأن «التعاون في تبادل الخبرات والتجارب»، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعزيزاً لسبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وأبرم المذكرة كل من عضو اللجنة التنفيذية لمركز تحكيم محمد الشحي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة عبدالله سلطان العويس والمدير العام للغرفة محمد أحمد أمين وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية فيصل الخميري، وعضو اللجنة التنفيذية الدكتور شاهين المازمي ومدير المركز أحمد صالح العجله.

وتهدف المذكرة إلى إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك وتعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بنشر الوعي القانوني وتعزيز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والتحكيم في منازعات الملكية الفكرية في سبيل تحقيق الوعي الثقافي للجميع.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار فعال لشراكة الطرفين بجانب تنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين بالإضافة إلى تحقيق منظومة متكاملة ترقى بالخدمات.