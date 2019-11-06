الإمارات تعزز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التقييس

المصدر: مكة المكرمة ـ البيان

تشارك دولة الإمارات، ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في أعمال الاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية «SMIIC» واجتماعات الجمعية العمومية SMIIC GA الرابع عشر، المنعقدة في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بحضور وفود من 35 دولة إسلامية، والذي ناقش عدداً من القضايا الاستراتيجية، التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التقييس المختلفة.

وتأتي المشاركة الإماراتية برئاسة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، حيث إن دولة الإمارات عضو في مجلس إدارة المنظمة الدولية، من أجل بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون والتكامل والتنسيق في مجال المواصفات والمقاييس في الدول الإسلامية.

وأكد المعيني أن تطوير منظومة البنية التحتية للجودة لدى الدول الأعضاء، سيتحقق من خلال تبني أفضل الممارسات التي تكفل تحقيق مصالح الدول الأعضاء، لا سيما أن هذا التجمع يعد بمثابة أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، بمشاركة دولية مميزة، إلى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة.

وأشار إلى أن الاجتماعات دائماً ما تشكل انطلاقة جديدة على صعيد العمل والتعاون الفعال بين أجهزة التقييس الإسلامية، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الدول الأعضاء.