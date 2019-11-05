الجناح الكوري في إكسبو 2020 يتصدر أكبر 5 أجنحة دولية

المصدر: كوريا الجنوبية : عبد الحي محمد

أكد كيوان بيونج هو رئيس الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار على أن كوريا تستعد بشكل كبير للمشاركة في إكسبو دبي 2020 مشيرا إلى أن المعرض سيكون فرصة لأكثر من 700 شركة كورية للقاء مع مستثمرين ورجال أعمال من 190 دولة.

وكشف في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" على هامش أعمال أسبوع الاستثمار الكوري الذى بدأ أعماله اليوم فى العاصمة الكورية سيؤول بمشاركة أكثر من 2644 شركة من أكثر من 30 دولة ، عن أن الجناح الكورى في إكسبو دبي 2020 سيكون على قمة أكبر خمسة أجنحة دولية في المهرجان حيث تبلغ مساحته 4651 مترا مربعا ويمتد على خمسة طوابق ، وسيضم الجناح ساحات داخلية مفتوحة تشمل مساحة عرض لولبية الشكل تسمح للزوار بالاستمتاع بمشاهدة المناظر المحيطة به في موقع إكسبو 2020.

وتوقع إنجاز الجناح الكورى خلال النصف الأول من العام المقبل قبل موعده بعدة أشهر.

ولفت إلى أن الموضوع والعنوان الرئيسي للجناح سيكون " كوريا الذكية .. تحرك العالم إليك" والجناح عبارة عن لوحة تنبض بالفن والثقافة ورؤى المستقبل، وسيحكي واقع وتاريخ كوريا الجنوبية في الفن والثقافة ونمط الحياة الكوري، وسيتميز المعرض بعرض مكعبات دوارة تعكس صورًا متغيرة باستمرار على واجهات الجناح الخارجية، كما سيسلط الجناح الضوء على مكانة كوريا الجنوبية في مجال الثورة الصناعية الرابعة من خلال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء.

وأكد جونج داينج المدير العام بوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية لشؤون سياسات الاستثمار عابر الحدود ل"البيان الاقتصادي" على أن الحكومة الكورية تتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في كوريا خاصة بعد إقرار حزم حوافز كثيرة للمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية تطورت بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الماضية وهناك مشاريع كبرى مشتركة في قطاع النفط والغاز والطاقة النووية والخدمات الطبية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.1 مليارات درهم بنهاية العام الماضى لافتا إلى وجود أكثر من 453 شركة كورية تعمل في الإمارات بنهاية 2018 إضافة إلى وجود أكثر من 3327 علامة و234 وكالة تجارية كورية تتواجد في الإمارات كما أن الإمارات تعد أحد البوابات الرئيسية لكوريا لمنطقة الخليج والمنطقة العربية.