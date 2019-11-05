محمد بن راشد يهنئ مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على الفوز برئاسة "وايبا"

المصدر: وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على فوز دولة الإمارات ممثلة بمدينة دبي برئاسة الجمعية الدولية لهيئات الاستثمار "وايبا" للعامين 2019 - 2020 .

وقال سموه - عقب اطلاعه من سعادة فهد القرقاوي المدير التنفيذي للمؤسسة على نتائج الانتخابات التي جرت في العاصمة البولندية "وارسو" أوائل شهر أكتوبر الماضي وفوز دبي بالرئاسة كأول مدينة عالمية تفوز بهذا المنصب - إننا فخورون بانجازات مؤسساتنا الوطنية وجهود شباب الوطن الذين نعول عليهم للمضي قدما في إعلاء شأن دولتنا العزيزة في المحافل والمنظمات الاقليمية والدولية، معتبرا سموه فوز دبي برئاسة الجمعية الدولية لهيئات الاستثمار من بين 147 دولة عضوا في الجمعية تأكيدا على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأوساط الدولية وفي مختلف المجالات ويعكس هذا الفوز مدى الثقة الكبيرة التي تحظى بها بلادنا في مجتمع المال والأعمال والمستثمرين العالميين .

وإلى ذلك ذكر فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار رئيس الجمعية الدولية لهيئات الاستثمار أن دبي فازت كمدينة برئاسة الجمعية على دول عديدة وعريقة خاضت غمار الانتخابات ما يشير إلى المصداقية الراسخة التي عززتها دبي في مجتمع و أوساط الشركات الاستثمارية العالمية وعلى مستوى الأفراد، منوها بفوز دبي كأول مدينة في تاريخ الجمعية تفوز بهذا اللقب الذي عادة ما يكون على مستوى دول وليس مدنا.

وشرح القرقاوي دور الجمعية الدولية لهيئات الاستثمار في الجمع بين المستثمرين والتشاور وبناء علاقات شراكة فيما بينهم إن على مستوى أفراد أو شركات أو مؤسسات حكومية وغير حكومية وهي جمعية غير ربحية ومقرها جنيف في سويسرا وتعمل كمنتدى لهيئات الاستثمار في العالم كما توفر فرص الحوار وعرض الأفكار وأفضل الممارسات للترويج لاستثمارات أعضائها.

