موارد الفجيرة الطبيعية تستعرض 3 أوراق عمل في فرص الاستثمار

المصدر: الفجيرة البيان

تشارك مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الدورة الثانية عشر من "معرض ومؤتمر التعدين 2019 " الذي يُعد من أكبر المعارض والمؤتمرات للتعدين بالشرق الأوسط، أفريقيا وجنوب شرق آسيا و تنظمه شركة تيرابين الشرق الأوسط بدعم من وزارة الطاقة و الصناعة في الدولة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة ستيفن روك.

وتأتي مشاركة المؤسسة في الحدث - الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات التي تعنى بالبحث والتطوير في مجال الاستخراج والتعدين – وفي إطار التزامها بجهود الاستدامة البيئية.

وتستعرض المؤسسة خلال مشاركتها 3 أوراق عمل حول فرص الاستثمار التعديني بإمارة الفجيرة، تسلط الضوء خلالها على الموارد الطبيعية التي تزخر بها إمارة الفجيرة والتي تدخل في العديد من الصناعات الاستخراجية و التحويلية، وستناقش ورقة العمل في كفاءة الطاقة الحلول للتحديات التي تواجه الطاقة، وورقة الاستثمار في إدارة السلامة المهنية فسوف تتطرق إلى عدد من المحاور المتمثلة في الجدوي الاقتصادية لإدارة السلامة المهنية بالقطاع التعديني، والقوانين و الإجراءات المتخصصة بالسلامة المهنية بالقطاع التعديني، بالإضافة إلى دور مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية لجذب المستثمرين من خلال منظومة محترفة للسلامة المهنية.

وستعقد المؤسسة على هامش المؤتمر اجتماع تنسيقي مع الشركة العربية للتعدين وجامعة كولورادو للتعدين، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في إجراء البحوث والدراسات والدورات التدريبية، بالإضافة إلى أنها ستعرض في المعرض المصاحب للمؤتمر أهم ما تم إنجازه من دراسات جيولوجية وخرائط حديثة بمقاييس مختلفة.



وأكد المهندس علي قاسم أن المؤتمر يعتبر منصة مثالية لشركات التعدين و مشغلي المحاجر والمستثمرين والمؤسسات الحكومية للاطلاع على أحدث الابتكارات التي تشهدها قطاعات التعدين والاستخراج و التعرف على أحدث الحلول للمشاريع التعدينية في المنطقة، و إنشاء مشاريع مشتركة.