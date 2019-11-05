مناقصة بمذاق القهوة الأغلى في العالم

المصدر: دبي - عمرو عادل

في أول حدث من نوعه، تحتضن دبي الاثنين المقبل مناقصة متخصصة للقهوة، بحضور نخبة من المعنيين بقطاع تجارة القهوة المحلي والدولي.

وستتاح أمام المشترين المهتمين، منهم المحامص والتجار وأصحاب مقاهي القهوة المختصة وهواة القهوة، تقديم عطاءاتهم لشراء قهوة «بنما غيشا»، التي تعتبر أغلى أنواع القهوة في العالم، إلى جانب أنواع أخرى متخصصة من القهوة، منشأها أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا.

وستوظف منصة استلام العطاءات التي تم إدخال تعديلات عليها خصيصاً لاستضافة مناقصة القهوة التي ينظمها مركز الماس، أحدث التقنيات.



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دبي تحتضن أول مناقصة من نوعها للقهوة الاثنين المقبل