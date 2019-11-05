«تي تي جي»: دبي نحو رقم قياسي في عدد زوارها

المصدر: دبي- البيان

أكدت صحيفة ترافيل تريد جازيت «تي تي جي» البريطانية، أن دبي ستحتفل نهاية العام برقم قياسي جديد في عدد زوارها الدوليين.

ونشرت الصحيفة تقريراً أمس عن عدد الزوار الدوليين المتوقع أن تستقبلهم دبي في 2019.

وأكد التقرير أن دبي استقبلت 10,85 ملايين زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، بزيادة قدرها 4% عن 2018.

وأفاد التقرير بأن هذا الارتفاع يشير إلى أن دبي تبدو مهيأة تماماً بنهاية 2019 لتحطيم الرقم القياسي الذي حققته العام الماضي، وهو 15,92 مليون زائر، وذلك عند احتساب عدد الزوار خلال الأشهر الأربعة المتبقية من 2019.

وأوضح التقرير في ختامه أن ثمة عاملاً يعزز هذا الاحتمال، وهو طموح دبي الحثيث في استقبال 20 مليون زائر العام المقبل، وهو ما ترجمته بزيادة عدد الفنادق وانتهاج خطط تسويقية نشطة.