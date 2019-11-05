جناح لـ«الفضاء» بمعرض دبي الدولي للطيران

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

كشف اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، عن تخصيص الدولة جناحاً متميزاً للفضاء في النسخة الـ16 للمعرض الذي يقام في الفترة من 17 - 21 نوفمبر، مشيراً إلى أن الجناح سيعرض قصصاً عن الفضاء ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وهي تتحقق.

وتوقع اللواء الهاشمي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع التعريفي الذي عقدته اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، للملحقين العسكريين في البعثات الدبلوماسية لدى الدولة للتعريف بفعاليات الدورة المقبلة للمعرض، أن يكون المعرض الأكثر حضوراً على المستوى الرسمي بين كافة المعارض على مستوى العالم حيث تمت دعوة 93 دولة وكذلك أول مرة مديري وكالات الفضاء في الولايات المتحدة والصين وروسيا ويتوقع مشاركة 100 ألف زائر و1300 عارض و165 طائرة للمعرض.

جناح للفضاء

وخلال الاجتماع، قال اللواء الهاشمي، إن المعرض قصة نجاح بدأت منذ 30 عاماً وما زالت مستمرة، ويعد الأهم على مستوى العالم.

وبين أنه مع صعود أول رائد فضاء إماراتي لمحطة الفضاء الدولية ارتأت اللجنة أن تخصص جناحاً للفضاء بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء حيث سيعرض خبراء الفضاء آخر المستجدات والتطورات في هذا القطاع كما سيعرض رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي تجربتهما في رحلة الصعود لمحطة الفضاء الدولية.

تقوية العلاقات

وأضاف إن «المعرض فرصة لجمع دول العالم وخلق حالة وفاق وتقوية لعلاقات التعاون في ما بينها كما أنه يعطينا المجال لبحث كيفية تطوير قواتنا الجوية»، مؤكداً أنه بتعاون الجميع سنتمكن من إظهار معرض دبي للطيران 2019 بأرقى وأنجح الصور.

ومن جانبه، قال اللواء الركن الطيار إسحاق صالح البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض إن المعرض سيقام على مساحة 645 ألف متر مربع.

وسيعقد على هامشه، مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية، في 16 نوفمبر ويتضمن 3 جلسات، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان احتضان الجيل الجديد من التكنولوجيا بمشاركة رؤساء أركان القوات الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات، والثانية بعنوان الوضع الحالي والمستقبلي لمتطلبات العمليات بمشاركة قائد القوات الجوية في القيادة الأمريكية الوسطى جوزيف جوستيلا، وستيفن مرديث نائب قائد القوات الجوية الأمريكية، والثالثة بعنوان القيادة والتدريب للقوة المستقبلية بمشاركة قادة القوات الجوية لكندا وهولاندا وإيطاليا، إضافة إلى أن المعرض سيتضمن مؤتمراً خاصاً بعنوان «المرأة في الفضاء».

ارتفاع متواصل

وأشار إلى الارتفاع المتواصل لأعداد الزائرين حيث قفز من 10 آلاف زائر في عام 1989 إلى 79 ألف زائر في عام 2017، كما ارتفعت أعداد العارضين إلى 1204 عارضين، مشيراً إلى أن جميع الوفود ستتوافر لهم الإقامة في فنادق فخمة كما سيتم توفير مواصلات وترتيبات أمنية للوفود الرسمية.