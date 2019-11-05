«دو» تسهم في رسم خريطة طريق التحوّل الذكي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

شاركت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في فعاليات قمة أبوظبي للمدينة الذكية، التي استضافتها العاصمة مؤخراً على مدار يومين، بهدف تعزيز الخطط الاستراتيجية، وتقديم الدعم لخريطة تحول أبوظبي إلى مدينة ذكية بالكامل.

وتعمل دو انطلاقاً من مكانتها كشركة وطنية متخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية، واستناداً إلى خبرتها في هذا المجال، على تعزيز التحول الذكي في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية الرئيسة في الإمارة، لجعل أبوظبي رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وغيرها من التقنيات الناشئة.

وقال مروان بن دلموك نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الأعمال في دو: «نسعى في دو إلى لعب دور محوري في تعزيز التحول الذكي المستدام على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن فخورون للغاية بالمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية في مجال تقنيات وتطبيقات المدن الذكية.

وانطلاقاً من موقعنا كشريك استراتيجي للعديد من الجهات والمبادرات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستساعدنا خبراتنا الطويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب قدراتنا الرقمية والتقنية، على ابتكار تجارب سلسة وآمنة، تجسّد مفهوم مدن المستقبل الذكية والمستدامة.

ومن خلال تسخير التقنيات الجديدة، مثل شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ومنظومات الاتصال بين الأجهزة، سنسهم في رسم معالم المستقبل الذكي والآمن، بما ينسجم مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة».