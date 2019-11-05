«الاقتصاد» تستدعي 18.8 ألف سيارة «تويوتا» و«فورد» و«إيسوزو»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملات استدعاء وخدمة (صيانة) تشمل 18 ألفاً و848 سيارة من طرازات «تويوتا» فورتشنر واينوفا و«فورد» رينجر و«إيسوزو» الصغيرة فئة 1 طن.

وأوضحت الوزارة أن حملة الخدمة الأولي تشمل 14319 سيارة تويوتا فورتشنر واينوفا 2016-2019، بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات تويوتا ولكزس في الدولة، مشيرة إلى أن الحملة تأتي بسبب ظهور اللغة المطبوعة على ملصق التحذير على نحو غير صحيح، وذلك بسبب الإعداد غير الملائم للنظام خلال عملية التصنيع، وهو ما لا يفي بمتطلبات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت الوزارة أن «الفطيم» ستبادر بالاتصال بالعملاء لإبلاغهم بحملتي الصيانة وإحضار سياراتهم للإصلاح بمجرد توفر قطع الغيار، لافتةً إلى أن عمليات الإصلاح ستتم بشكل مجاني.

فورد

وأوضحت الوزارة أن حملة الاستدعاء الثانية تشمل 4321 سيارة من سيارات فورد رينجر المصنعة في تايلاند وفيتنام وماليزيا وجنوب أفريقيا وكولومبيا بين عامي 2003 و2014 على مستوى الدولة، بالتعاون مع شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «فورد» و«لينكون» في الدولة وشركة «بريميير» موتورز الوكيل الرسمي لسيارات «فورد» و«لينكون» في أبوظبي.

وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء إلى استبدال وحدة تحكم ووحدات إطلاق الوسائد الهوائية المخصصة لمقعدي السائق والراكب، موضحةً أن شركة «تاكاتا» مزود «فورد» بالوسائد الهوائية نوهت بأن المادة المحفزة في بعض أجهزة إطلاق الوسائد الهوائية قد تتغير خواصها بمرور الوقت عند تعرضها لبعض الظروف المناخية كارتفاع درجات الحرارة ووجود نسبة رطوبة عالية، مما قد يؤدي إلى احتراقها بسرعة كبيرة وتوليد ضغط عالٍ داخل جهاز الإطلاق، مما قد يؤدي إلى تمزق جهاز الإطلاق في حالة تفعيله عند وجود حادث يستلزم إطلاق الوسائد الهوائية، وقد يؤدي ذلك إلى تطاير أجزاء منه نحو الركاب، مما قد يتسبب لهم في إصابات.

إيسوزو

وأشارت الوزارة إلى حملة استدعاء ثالثة تضم 208 شاحنة من شاحنات إيسوزو الصغيرة فئة 1 طن نوع «D-MAX» المصنعة في 2019 في مصنع إيسوزو تايلاند، بالتعاون مع الشركة «العامة للملاحة والتجارة» الوكيل المحلي الحصري والمستورد لسيارات إيسوزو في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب قصور في برمجة وحدة التحكم في عدم إطلاق جرس التحذير من السرعة الزائدة، مشيراً إلى أن الشركة العامة للملاحة والتجارة ستبادر بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء وإحضار مركباتهم إلى مراكز صيانة إيسوزو، لإعادة برمجة وحدة التحكم مجاناً لضمان تفعيل وظيفة جرس التحذير من السرعة الزائدة.

تواصل

لفتت وزارة الاقتصاد إلى أن شركتي «الطاير» و«بريميير» ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء وتوقيتات إحضار السيارات لإجراء عمليات الإصلاح عبر استبدال هذه الوحدات، مشيرةً إلى أن الإصلاح سيستغرق فترة قصيرة.