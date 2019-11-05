«نور بنك» و«دبي الذكية» و«فيزا» تناقش أثر الابتكار على الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - وام

انضم «نور بنك» - أحد المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات - إلى النقاش حول أثر الابتكار في الدورة الرابعة من مجلس نور للأعمال منصة ريادة الفكر التي أقامها البنك في مايو 2018 لعملائه من المؤسسات الكبرى والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وبحث المشاركون كيفية تبنّي المؤسسات المحلية والعالمية للتكنولوجيا وأثرها على القطاع عموماً.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إن دبي الذكية هي الجهة المكلفة بقيادة عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية متكاملة، مؤكداً أن دبي الذكية تشجع القطاع الخاص بشكل دائم على تبني التقنيات المتقدمة والناشئة وتوظيفها في خلق مبادرات وخدمات تلبي احتياجات الناس وتضمن رفع مستويات سعادتهم ورفاهيتهم.

وقدمت موزة سويدان، مديرة إدارة الاستراتيجية والابتكار في دبي الذكية خلال الفعالية، شرحاً توضيحياً لما تفعله دبي الذكية من تغيير جذري لطريقة تقديم الخدمات المدنية في عصر التقنيات الناشئة لأكثر من 100 عميل وخبير وممثل للإدارة التنفيذية في نور بنك.

ومجلس نور للأعمال هو منتدى دورياً لريادة الفكر يهدف إلى تحقيق 3 غايات جوهــرية: دعم رؤية الحكومة في جعل دولة الإمارات مركزاً تجارياً ومالياً رائداً، وتمكين مجتمع الأعمال المحلي عبر معالجة قضاياه وتثقيف الأطراف المعنية بالتحديات والفرص الراهنة في قطاع المصارف، وتعزيز سبل التعاون مع الهيئات الحكومية، بالتزامن مع مساعدة العملاء عــلى التواصل معها.