الترويج لأبرز وجهات أبوظبي في سوق السفر العالمي بلندن

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع عدد من شركائها المحليين في فعاليات سوق السفر العالمي لندن 2019، حيث تعرض أبرز المعالم والوجهات السياحية التي تميز إمارة أبوظبي، للمساهمين في القطاع السياحي من جميع أنحاء العالم.

وخلال مشاركتها في الحدث العالمي، ستروج دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لأبرز معالم العاصمة الثقافية عالمية المستوى مثل قصر الحصن وقصر الوطن واللوفر أبوظبي، كما تلقي الضوء على أهم الوجهات السياحية في الإمارة والتي تشمل أفخم الفنادق والمطاعم المتنوعة، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية مثل عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورلد ووارنر بروذرز أبوظبي.

كما سيتم خلال أيام الفعاليات الثلاثة مشاركة أحدث المستجدات على الصعيدين السياحي والثقافي مع التجار والإعلاميين.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تأتي مشاركتنا في نسخة هذا العام من سوق السفر العالمي بالتزامن مع العديد من المنجزات التي حققتها إمارة أبوظبي على صعيد استقطاب الزوار، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية منذ بداية العام حتى يوليو الماضي 2.9 مليون نزيل، وذلك بفضل تنوع الوجهات السياحية في الإمارة، ونمو قطاع الفعاليات والأعمال والترفيه.

وبالنظر إلى أهمية هذا الحدث، نتطلع إلى لقاء الجهات السياحية العالمية لتوطيد العلاقات وحثّ المسافرين والسياح على زيارة أبوظبي والاستمتاع بما تقدمه من تجارب استثنائية. وتعتبر أبوظبي واحدة من وجهات السفر الأسرع نمواً في العالم.