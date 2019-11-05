مذكرة تفاهم بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» ومدينة خليفة الصناعية

المصدر: دبي- البيان

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة الإمارات، مذكرة تفاهم مع مدينة خليفة الصناعية، للعمل معاً على دعم نمو الشركات في الإمارات، وزيادة صادراتها، وذلك من خلال توفير حلول التأمين على ائتمان الصادرات، التي من شأنها تلبية خططها التوسعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وبموجب بنود الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تمكين الشركات المحلية من زيادة أنشطتها المتعلقة بالتصدير، من خلال حلول التجارة والتمويل الخاصة، التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، من بينها التأمين على ائتمان الصادرات، وسندات الضمان، وتمويل الأصول، بالإضافة إلى الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة.

كما ستساعد هذه الاتفاقية الاستراتيجية، الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، على اغتنام الفرص المتاحة في السوق، عبر الاستفادة من خدمات الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي تتضمن مجموعة شاملة من الحلول المالية، والتقارير المفصلة حول تطورات الأعمال في مختلف الدول، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية العالمية، وحلول الأعمال المتخصصة المتاحة في مدينة خليفة الصناعية، والتي تسهم في تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمارات الصناعية محلياً ودولياً.

وسيتم تسهيل وصول الاتحاد لائتمان الصادرات إلى شركاء مدينة خليفة الصناعية وعملائها، إضافة إلى توفير مكتب دائم للشركة داخل مقر مدينة خليفة الصناعية.

وقع المذكرة ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وسمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.